Jetzt kommt der große Bohrer So läuft der Ausbau der Mehrener Straße in Daun Mario Hübner 17.11.2026, 13:00 Uhr

i Großbaustelle in der Mehrerener Straße in Daun: Der Verkehr fließt weiter – wenn auch in Einbahn-Regelung. Auch der Kanal und Versorgungleitungen werden neu verlegt. Mario Hübner

Seit zwei Monaten läuft die Großbaustelle Mehrener Straße (B257) in Daun, die an Gewerbetreibende, Kunden, Bauarbeiter und Pendler hohe Anforderungen stellt. Wie klappt es? Ein Zwischenfazit.

Der Bediener fährt die mächtige Maschine ganz langsam zu ihrem Ziel, er postiert den mehr als zehn Meter hohen Bohrmast genau über dem grün markierten Kreuz auf der Erde. Der Bohrer rotiert schnell und laut. Dann fräst sich der massive Bohrkopf scheinbar mühelos in den Boden – erst durch den Asphalt, danach durch den Schotter, dann durchs lehmige Erdreich.







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