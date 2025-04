So könnte Cochem-Zell die Fahrgäste im ÖPNV zählen

Lange waren die Fahrgastzahlen im ÖPNV unbekannt. Das Land Rheinland-Pfalz will nun vorgeben, Zähler in den Bussen zu installieren. Dagegen sträubt sich der VRM. Warum?

Lange Zeit war es schwierig, die Fahrgäste in den Bussen zu zählen. Im Kreis Cochem-Zell, wo die Umstrukturierung des ÖPNV ein großes Loch im Haushalt hinterlassen hat, ist das jedoch problematisch – denn hier hagelte es im vergangenen Jahr regelrecht Kritik, ob die Busse denn überhaupt genutzt werden, in die so viel Geld investiert wurde.

Immer wieder beklagten Cochem-Zeller Geisterbusse, die leer durch die Gegend fahren. Diese Kritik basierte vorwiegend auf Beobachtungen, Zahlen gibt es bislang zum Bedauern der Kreistagsmitglieder keine. Laut Stephan Pauly, dem Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel (VRM), könnte bald allerdings Schluss mit der Ungewissheit sein: In den Bussen soll es nun einen Weg geben, die Fahrgäste zu zählen.

Die meisten fahren mit Deutschlandticket

Mehrere Möglichkeiten gebe es derzeit, die zukünftig die gewünschten Daten liefern könnten. Unter anderem sind die Busse inzwischen alle mit Kontrollgeräten ausgestattet, die beim Einstieg die Deutschlandtickets – die einen großen Teil der Abokarten abgelöst haben – per QR-Code-Scanner kontrollieren. „Diese sollen in einem zweiten Schritt auch die Fahrgäste zählen. Noch können sie das aber nicht“, sagt Pauly.

VRM stellt sich gegen das Land

Laut ihm will das Land Rheinland-Pfalz vorgeben, dass in jedem Bus ein automatisches Fahrgastzählsystem enthalten ist. Pauly sieht das kritisch: „Pro Fahrzeug würde dies zwischen 7000 und 8000 Euro kosten. Dagegen wehre ich mich mit Händen und Füßen, weil wir andere technische Möglichkeiten haben, die den kommunalen Haushalt nicht noch zusätzlich belasten.“

Pauly zeigt sich zuversichtlich, dass es eine andere, einfachere technische Lösung gibt – das habe er auch schon gegenüber Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz, geäußert. Landrätin Anke Beilstein kann Pauly nur zustimmen: „Wenn man das auf alle Busse hochrechnet, ist man schnell bei mehr als 350.000 Euro, die für die Fahrzeuge im Landkreis anstehen würden. Da wäre es schon smart, wenn wir das anders machen könnten.“

Der Rhein-Hunsrück-Kreis sei beispielsweise ein Vorbild: In den Bussen sind hier WLAN-Boxen installiert, die die Zahl der eingeschalteten Handys ermitteln. Ist das Handy komplett ausgeschaltet, wird dieses zwar nicht mitgezählt, allerdings muss das Smartphone auch nicht mit dem WLAN im Bus verbunden sein, um erfasst zu werden.

Schüler und Schülerinnen, die noch kein Handy haben, spielen dabei keine Rolle, erklärt Pauly: „Die Zahlen der beförderten Schüler sind ja klar und bereits erfasst. Es geht um die Leute, die zusätzlich fahren, über die wir bisher keine Übersicht haben.“ Im Land Brandenburg funktioniere dieses Zählsystem einwandfrei, darum habe er auch keine Bedenken, dass das auch hier der Fall sein könnte.