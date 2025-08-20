In der Eifel-VG Ulmen wird am 7. September eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Es gibt zwei Kandidaten und eine Kandidatin. So bestreitet Berthold Schäfer aus Alflen seinen Wahlkampf.

Direkt am Eingang eines Lebensmittelmarktes in Ulmen: Berthold Schäfer aus Alflen steht an einem kleinen Infostand, verteilt Flyer und Bieröffner, sucht das Gespräch mit denen, die hier einkaufen oder vorbeischauen und wirbt für seine Person. Denn er will neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen werden und es ist Wahlkampfzeit.

„Es läuft ganz gut, ich bin sehr zufrieden“, sagt der Bürgermeisterkandidat. Gerade hat er wieder einer Frau einen Flyer in die Hand gedrückt und ein paar Worte mit ihr gewechselt. Er erlebe viel Zuspruch für seine Kandidatur. „Viele kennen mich, sprechen mich an und suchen das Gespräch“, erzählt er. Natürlich winken einige auch ab, wenn er ihnen etwas in die Hand geben will. „Aber das gehört ja auch dazu. Und wenn dann jemand sagt, dass er mich unterstützt und mir seine Stimme geben wird, dann tut das wieder richtig gut und geht wie Balsam runter“, meint er.

Gespräche führen, Flyer verteilen, Social Media nutzen: So wirbt Schäfer für sich

Berthold Schäfer, der für die Freien Wähler im Kreistag wie auch im Ulmener Verbandsgemeinderat sitzt und Ortsbürgermeister von Alflen ist, war der erste Kandidat, der für die Ulmener Bürgermeisterwahl seinen Hut in den Ring geworfen hat. Seitdem ist er im Wahlkampfmodus, steht an vielen Orten in der Verbandsgemeinde Ulmen an Infoständen, sucht das Gespräch mit Wählerinnen und Wählern, verteilt Flyer, besucht Einrichtungen und Gemeinden und ist in den sozialen Medien aktiv.

Obwohl er bei der FWG politisch beheimatet ist, tritt er als Einzelbewerber an. Daher ist er jetzt im Wahlkampf auch als Einzelkämpfer unterwegs. „Das war am Anfang schon etwas ungewohnt. Bei Wahlen zum Kreistag oder Verbandsgemeinderat ist man Teil einer Liste, hier steht man aber allein im Fokus. Doch da gewöhnt man sich dran, und es macht auch Spaß“, so Berthold Schäfer.

i Berthold Schäfer an einem Infostand in einem Ulmener Einkaufsmarkt. Hier wirbt er um Stimmen bei den Wählerinnen und Wählern. Junker Dieter

Und so an den Wahlkampfständen geht es um viele Themen. „Meist wird erst ein wenig allgemein geplaudert, doch dann kommen oft Schulfragen, die erneuerbaren Energien oder die medizinische Versorgung hier im ländlichen Raum zur Sprache. Und für mich ist das ganz wichtig, zu erfahren, was die Menschen beschäftigt und wo die Politik hier tätig werden kann“, unterstreicht der Bürgermeister-Kandidat.

Geduldig hört er auch hier in dem Ulmener Einkaufsmarkt den Menschen zu, lässt sie zu Wort kommen und beantwortet Fragen oder diskutiert über die Themen, die angesprochen werden. Natürlich in der Hoffnung, dass sie dann auch am 7. September ihr Kreuz auf dem Stimmzettel bei ihm machen. „Natürlich weiß ich ja nicht, wie die Menschen, mit denen ich hier spreche, dann am Wahltag wählen werden. Aber es gibt doch mehr Zuspruch als Ablehnung, und das freut mich dann schon“, erzählt Berthold Schäfer.

Wahlkampf diktiert den Tagesablauf

Derzeit bestimmt der Wahlkampf jedenfalls seinen Tagesablauf. Urlaub hat er keinen, doch außerhalb seiner Arbeitszeit ist er in den Dörfern unterwegs, steckt Flyer in die Briefkästen, Plakate werden aufgestellt oder an Laternenpfähle angebracht. Da ist wenig Freizeit angesagt. Nach den Gesprächen am Infostand geht es auf das Familienfest der heimischen Feuerwehr, einen Tag später auf ein Dorffest in einem Nachbardorf. Berthold Schäfer ist in der Region verwurzelt, in vielen Vereinen und bei der Feuerwehr aktiv, aber auch als Gerichtsvollzieher im Einsatz. „Da lernt man viele Menschen kennen. Das hilft mir durchaus jetzt im Wahlkampf“, unterstreicht er. Und macht es auch leichter für Kontaktaufnahmen an den Infoständen. „Und ich mache gerne Wahlkampf, weil ich mich für die Menschen und die Region einsetzen und engagieren will, gerne dann auch als Bürgermeister der Verbandsgemeinde“, macht Schäfer deutlich.

Bis zum 7. September läuft noch der Wahlkampf, möglicherweise geht es noch weiter, wenn eine Stichwahl erforderlich wird. „Langsam steigt natürlich die Spannung, wie es ausgeht. Aber ich blicke zuversichtlich auf den Wahltag und versuche bis dahin, noch viele Menschen zu überzeugen“, so Berthold Schäfer.