Kommunen bereiten sich vor So ist die Hochwasserlage an der Mosel Matthias Kolk

Annika Wilhelm 09.01.2025, 16:02 Uhr

i Die Uferpromenade in Cochem ist am Donnerstagmittag überflutet. Ulrike Platten-Wirtz

Die Mosel ist über die Ufer getreten: Die Promenade in Cochem ist bereits am Donnerstag überflutet, doch wie geht es weiter? So bereiten sich die Moselorte rund um Cochem und Zell vor.

Wegen anhaltender Niederschläge und Schneeschmelze steigen die Wasserstände in Rhein und Mosel weiter an. Am Pegel Cochem wird der Höchststand nach Vorhersage von Donnerstag im Lauf des Freitags zwischen 7,20 und 7,50 Metern erwartet, der damit oberhalb eines zweijährlichen Hochwassers liegen würde.

