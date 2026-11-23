Kreis kündigt Bauarbeiten an So geht es beim Gigabit-Ausbau in Cochem-Zell weiter Dieter Junker 23.11.2026, 15:30 Uhr

i Der Glasfaserausbau beschäftigt den Kreis Cochem-Zell nach wie vor. Leider geht es nicht überall so gut voran, wie es wünschenswert wäre. Matthias Rietschel/dpa/dpa-tmn. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Über einen Mix von privatwirtschaftlichem und öffentlich gefördertem Ausbau sollen die letzten Winkel des Kreises Cochem-Zell mit gigabitfähigen Internetanschlüssen versorgt werden. Wunsch und Wirklichkeit klaffen stellenweise aber weit auseinander.

Bezüglich des Gigabit-Ausbaus erwartet die Kreisverwaltung Cochem-Zell, dass in den nächsten Wochen im Los „Eifel-West“, das die Verbandsgemeinde Ulmen umfasst, durch Westconnect und im Los „Hunsrück“, das die Verbandsgemeinde Zell betrifft, durch die Glasfaser Plus mit Bauarbeiten begonnen werden kann.







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