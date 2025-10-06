Ausleihzahlen verdoppelt So gefragt sind Bücher aus der Bücherei in Kaisersesch Brigitte Meier 06.10.2025, 11:02 Uhr

i Marianne Johann (links) leitet die katholische öffentliche Bücherei in Kaisersesch. Unterstützt wird sie von Marlene Göbel und anderen. Die Lehrerinnen im Ruhestand arbeiten ehrenamtlich in der Bücherei, weil sie wissen, wie wichtig Leseförderung für Kinder ist. Meier Brigitte

In der katholischen öffentlichen Bücherei Kaisersesch stehen gegenwärtig 2610 Medien zur kostenlosen Leihe bereit. In der Mehrzahl sind es Bücher. Doch wie gefragt ist Gedrucktes in Zeiten des Internets noch?

Lesen zu können, ist die Schlüsselkompetenz schlechthin, die es Kindern ermöglicht, das Leben zu meistern und die Welt zu erobern. Erwachsene erweitern mit Büchern ihren Horizont, vertiefen ihre Bildung und verbessern die Kommunikation, und nicht zuletzt trainiert lebenslanges Lesen das Gehirn.







