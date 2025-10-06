In der katholischen öffentlichen Bücherei Kaisersesch stehen gegenwärtig 2610 Medien zur kostenlosen Leihe bereit. In der Mehrzahl sind es Bücher. Doch wie gefragt ist Gedrucktes in Zeiten des Internets noch?
Lesen zu können, ist die Schlüsselkompetenz schlechthin, die es Kindern ermöglicht, das Leben zu meistern und die Welt zu erobern. Erwachsene erweitern mit Büchern ihren Horizont, vertiefen ihre Bildung und verbessern die Kommunikation, und nicht zuletzt trainiert lebenslanges Lesen das Gehirn.