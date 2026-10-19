Beben in Eifel und Hunsrück
So fühlt es sich an, ein Erdbeben zu erleben
Auf der Treppe der St. Blasiuskirche in Saarwellingen liegen große Steine, die sich bei einem bergbaubedingten Erdbeben der Stär
Auf der Treppe der St. Blasiuskirche in Saarwellingen liegen große Steine, die sich bei einem bergbaubedingten Erdbeben der Stärke 4,0 im Februar 2008 vom Kirchturm gelöst hatten. Unsere Reporterin kann sich gut daran erinnern.
Becker & Bredel Claus Kiefer. picture-alliance/ dpa

Einmal mehr bebte in Mörsdorf im Hunsrück dieser Tage die Erde. Wie fühlt sich eigentlich so ein richtiges Erdbeben an? Unsere Reporterinnen und Reporter berichten von ihren eigenen Erlebnissen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Lesezeit 3 Minuten
Erneut hat dieser Tage in Mörsdorf die Erde gebebt. Die Erschütterung am Mittwochabend hatte eine Magnitude von 1 bis 1,5. In sozialen Netzwerken berichten Menschen von ihren Wahrnehmungen – und äußern auch Sorgen um die Hängeseilbrücke.Wie es sich anfühlt, so ein Erdbeben zu erleben, haben unsere Reporterinnen und Reporter schon vor etwa einem Jahr aufgeschrieben.
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