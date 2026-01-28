Weiberfastnacht in der Eifel
So feiern die Eckfelder Möhnen seit 70 Jahren Karneval
Leni Zank (vorne links), Lisa Hayer (hinten links), Dorothea Heck (hinten rechts) und Petra Schmitz freuen sich jedes Jahr ganz besonders auf Weiberdonnerstag und die Fastnachtszeit, denn sie sind stolze Mitglieder der "Äckfelder Fluddameis".
TV/Timea Heising

Seit 70 Jahren nehmen in der kleinen Ortsgemeinde Eckfeld die Möhnen das Feiern an Weiberdonnerstag in die Hand – sie stellen fast ein Viertel des Dorfes, denn: Woanders feiern will hier niemand.

Eckfeld. „Mir Fluddameis sein weitbekannt, sein haut außer Rand un Band!“, heißt es in der Fastnachtshymne der „Äckfelda Fluddameis“, die jedes Jahr neu angestimmt wird. Geprägt wird die Fastnacht im kleinen Eifel-Dorf Eckfeld von einem jährlich neu gewählten Motto: Blumenwiese, Bauernhof, Wasserwelt und vieles mehr.

