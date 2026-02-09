Närrischer Nachmittag So feiern Cochem-Zeller Senioren Karneval 09.02.2026, 18:00 Uhr

i Der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell hat in Brauheck einen närrischen Nachmittag verbracht. Klaus Wendt

So haben die Senioren aus Cochem-Zell den närrischen Nachmittag in Brauheck gefeiert.

Der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell e.V. hatte in die GHG in Cochem-Brauheck zu seiner Kappensitzung eingeladen. Der bunt dekorierte Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Organisation der Sitzung hatte Christel Minke. Nach dem Eingangslied aller Akteure begrüßte Vorsitzender Bernhard Keppelen alle Gäste und übernahm mit Regina Fuhrmann die Moderation der Veranstaltung.







