Drei Enthusiasten planen für das kommende Jahr ein mehrtägiges Musikfestival in der Energielandschaft Morbach. Die Vorbereitungen sind schon jetzt in vollem Gang – und es soll „hart“ werden.

Morbach. Manchmal sind es kleine Begebenheiten, aus denen große Projekte entstehen. So auch bei Melanie Leuck, Angestellte in einem Morbacher Friseurgeschäft. Als sie ihrer Kundin Isabelle Rosel-Manz einen neuen Haarschnitt verpasste, kamen die beiden Frauen ins Gespräch. Wie das bei Friseuren halt so ist. Beide Frauen sind Musikfans, beide gehen gerne auf Festivals. Und beide bedauerten, dass es in Morbach nichts dergleichen gäbe. Doch einfach nur klagen, dass keiner was macht, ist nicht die Art der beiden engagierten Frauen.

Dreitägiges Musikfestival für 2026 in Morbach geplant

Und deshalb können Musikfreunde aus Hunsrück und Hochwald, der Mosel, der Eifel und darüber hinaus für das kommende Jahr ein neues Musikfestival in ihren Kalender eintragen. Dann startet vom 28. bis zum 30. August 2026 in der Morbacher Energielandschaft erstmals ein dreitägiges Musikfestival mit dem Namen „Redwood-Festival“. Dann spielen dort etwa 13 Bands, die zumeist die „harte“ Musikschiene, also Metal, Hardrock, Punk und Ska präsentieren.

„Wir haben viele Tribute-Bands“, sagt Leuck. Also Musikgruppen, die Lieder ihrer prominenten Vorbilder nachspielen. Dazu gehören beispielsweise Völkerball aus Koblenz. Die anderen Bands sollen nach und nach bekannt gegeben werden. Sogar eine italienische Band, die sich auf Songs von „Guns N’ Roses“ spezialisiert hat, kommt aus Mailand in die Energielandschaft, sagt Leuck. Hinzu kommen lokale Musiker wie die Trierer Band „Proof“, Stammgäste auf der Morbacher Kirmes.

„So etwas in dieser Größenordnung hat es in Morbach noch nie gegeben“

„Wir wollten immer schon so etwa machen“, sagen Leuck und Rosel-Manz unisono. „So etwas in dieser Größenordnung hat es in Morbach noch nie gegeben.“ Der Name Redwood-Festival hat der 14-jährige Till Manz geprägt. Er ist eine Kombination aus „Redlips“, der Eventbar in Morbach, die Leuck neben ihrem, Friseurjob noch betreibt, und „ Woodhome.de “, der Holzbau-Betrieb von Dr. Carl Manz und Partner.

Denn es kommt dem Vorhaben der beiden Frauen entgegen, dass dieser über das passende Gelände für ein solches Event verfügt. Das Holzbau-Unternehmen produziert in der eingezäunten Morbacher Energielandschaft. Dort, wo heute Mitarbeiter Holzstämme bearbeiten, werden in einem Jahr für das Festival-Wochenende zwischen 2000 und 3000 Musikfans erwartet. Bis zu drei Bühnen sind geplant.

Die Hauptbühne ist auf dem Rasenstück hinter der Produktionsfläche für die Holzhäuser vorgesehen, hinter dem Infocenter vor den Bunkern. Eventuell wird eine zweite Bühne auf der asphaltierten Fläche gegenüber dem Infocenter aufgebaut. Dort sollen Bands spielen oder ein Diskjockey auflegen, wenn auf der Hauptbühne umgebaut wird. „Damit ist dauerhaft Musik garantiert“, sagt Rosel-Manz. Eine weitere Bühne ist auf dem Parkplatz vor der Einfahrt zur Energielandschaft geplant. Dort sollen Musiker frei jammen können.

Die Vorbereitungen für das Redood-Festival sind in vollem Gange

Auch, wenn es noch ein Jahr dauert bis zum Festival: Leuck, Rosel-Manz und Manz sind bereits voll in der Vorbereitung. Security ist bereits verpflichtet, Vereine aus der Einheitsgemeinde Morbach sind angesprochen worden, ob diese helfen würden. Mit Erfolg: „Wir haben eine gute Resonanz“, sagt Manz. Er rechnet damit, dass über die drei Tage etwa 200 Helfer benötigt werden. „Egal, mit wem wir gesprochen haben. Überall hieß es: Wir helfen mit“, sagt Rosel-Manz. Alle seien froh, dass etwas gemacht wird. „Die brennen dafür“, sagt sie.

Viele Details haben die drei schon berücksichtigt. Vor der Einfahrt zur Energielandschaft sind auf der linken Seite Plätze für 40 Wohnmobile und 400 Zeltplätze eingeplant, auf der Wiese rechts vor der Einfahrt sollen bis zu 1100 Autos Platz finden. Dazu wird es voraussichtlich einen Bus-Shuttle geben, vom Morbacher Sportzentrum zum Festivalgelände. Ob es weitere Bustransfers von den Bahnhöfen Idar-Oberstein und Wittlich-Wengerohr nach Morbach geben wird, steht noch nicht fest.

Was den drei Organisatoren wichtig ist: Der Erlös aus dem Festival geht komplett an hilfsbedürftige Organisationen. Profitieren sollen das Kinderhospiz St. Jakobus im saarländischen Merchweiler, der Förderverein schwerstkranker Kinder in Haag und Jugendwohngruppen der evangelischen Jugendhilfe Mittelmosel in Morbach. Wobei auch Sponsoren für das Festival noch gesucht werden.

Auftritte in den Sozialen Netzwerken sind unter dem Namen „redwood.festival“ in der Vorbereitung. In Kürze erfahren Musikfans mehr über das Musikevent im Internet unter www.redwood-festival.de