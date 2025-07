Ende Juni setzte Maja Treis ihrer Nachfolgerin Laura Schier die Zeller Weinkrone auf. Was hat die Merlerin Schier seither erlebt, was liegt der jungen Frau besonders am Herzen und worauf fiebert sie nun hin? Unsere Zeitung hat mit ihr gesprochen.

Es war ein ganz besonderer, ein ganz bewegender Tag für Laura Schier: Am Abend des 27. Juni setzte ihr die bisherige Weinmajestät Maja Treis die Krone der Stadtweinkönigin der Moselstadt Zell auf. Was kommt auf sie zu? Was erwartet sie? Wie verliefen die ersten Tage als oberste Repräsentantin der Stadt mit der berühmten Weinlage Schwarze Katz? Wir haben uns mit der jungen Frau unterhalten und stellen schnell fest: Hier ist eine bodenständige, heimatverbunde und mitten im Leben stehende junge Frau.

Sie ist mit ihren 28 Jahren – am Sonntag wird sie 29 – nicht mehr die jüngste unter all den Weinköniginnen an der Mosel. Denn die meisten jungen Frauen, die ihre Heimatorte präsentieren, sind fünf, sechs und mehr Jahre jünger. „Aber das macht doch nichts“, sagt Laura Schier selbstbewusst. Als sie 18 Jahre alt war, hatte sie sich schon einmal um das Amt beworben, doch damals, vor zehn Jahren, gab es so viele Bewerberinnen, dass schließlich gelost werden musste. Nun ist die gebürtige Merlerin erwachsener, lebenskluger und souveräner geworden. Hinzu kommt, dass sie bereits seit fünf Jahren an der Kindertagesstätte Kaimt den Beruf als Erzieherin ausübt. Zurzeit leitet sie die Einrichtung, sie hat viel Verantwortung.

i Vor dem Brandenburger Tor: Stadtweinkönigin Laura Schier und Weinprinzessin Alina Pargen. Laura Schier/privat

Merlerin ist in Vereinen aktiv und auf der Bühne erfahren

Laura Schier ist in zahlreichen Zeller Vereinen aktiv. Sie tanzt im Karneval in der Showtanzgruppe „Poppies“ der Zeller Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (KKG), sie ist aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Merl und sie spielt Trompete in der Orchestervereinigung der Stadt Zell. Im Alter von sechs Jahren ist sie bereits in das damalige Jugendorchester eingetreten. Viermal die Woche ist sie – zumeist abends – für ihre Vereine im Einsatz. Außerdem ist sie Mitglied der Merler Weinfreunde, einem Verein zur Förderung der Weinkultur. Die Merler Weinfreunde sorgten am Abend der Krönung auch für besonders viel Stimmung. Sie jubelten lautstark ihrer Laura zu und ließen bunte Luftballons in den Himmel steigen. Und natürlich war ihre große Familie dabei, die meisten ihrer 17 Cousinen und Cousins und viele Freunde und Bekannte.

Als Weinmajestät hat sie bereits etwas Erfahrung. Denn sie war ein Jahr Weinprinzessin und hat in der Zeit zahlreiche Auftritte absolviert – unter anderem stand sie auf dem großen Motivwagen „Zeller Schwarze Katz“ beim Umzug auf dem Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues und war bei der Eröffnung des Mosel-Wein-Nachts-Marktes in Traben-Trarbach dabei.

i Laura Schier im Regierungsviertel in Berlin. Laura Schier/privat

Die „Royals“ von der Mosel beeindrucken vorm Reichstag in Berlin

Sie war übrigens gerade mal fünf Tage im Amt, da folgte sie einer Einladung des hiesigen Wahlkreisabgeordneten Marlon Bröhr, der 35 Mosel-Weinmajestäten zu einer viertägigen bildungspolitischen Fahrt in die Bundeshauptstadt einlud. Weinprinzessin Alina Pargen war ebenfalls dabei sowie Mosel-Weinkönigin Anna Zenz aus Ediger-Eller und die Mosel-Weinprinzessinnen Anne van Dongen aus Traben-Trarbach und Maja Treis aus Zell-Merl.

Die jungen Damen machten mit ihren Kleidern und Kronen mächtig Eindruck in der Millionen-Metropole. Vor dem Reichstag und dem Brandenburger Tor klickten die Kameras, und die zahlreichen Menschen wollten natürlich wissen, wie man denn eine Weinkönigin wird. Laura Schier: „Wir waren der Hingucker schlechthin. Wir haben aber auch selbst viel gesehen und erlebt. Wir besuchten das Bundeskanzleramt, den Bundestag und konnten bei einer Stadtrundfahrt die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundern.“

Vorfreude aufs Merler Weinfest könnte größer kaum sein

Ein interessantes Jahr steht Laura Schier bevor. Auf eine Veranstaltung freut sie sich besonders: Vom 8. bis 10. August feiert Merl Weinfest und gleichzeitig die Merler Weinfreunde ihr 20-jähriges Bestehen.