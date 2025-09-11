Ob Küche, Theke, Rezeption oder Servicekraft im Restaurant: Auszubildende in der Hotel- und Gastronomiebranche müssen Alleskönner sein. Um dem Fachkräftemangel hier entgegenzuwirken, setzen viele Betriebe inzwischen aus Auszubildende aus dem Ausland.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken – aber wie? Viele Betriebe in der Gastronomie- und Hotelbranche suchen inzwischen gezielt nach Auszubildenden aus dem Ausland, die für ihre Ausbildung nach Deutschland kommen. In Cochem-Zell sind derzeit 165 internationale Auszubildende beschäftigt. 133 von ihnen werden in Hotelbetrieben ausgebildet – also der Großteil. Alexander Vatovac, Geschäftsführer Unternehmensservice der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, erklärt, inwieweit die IHK diesen Prozess unterstützt – und welche Hürden es gibt.

Herr Vatovac, mit welchen Projekten unterstützt die IHK die Fachkräfteeinwanderung und Integration internationaler Auszubildender?

Das Welcome Center Rheinland-Pfalz, mit einer Anlaufstelle bei der IHK Koblenz, bietet umfassende Beratungsangebote für Unternehmen und internationale Fachkräfte. Betriebe erhalten Unterstützung bei Fragen zur Fachkräfterekrutierung aus dem Ausland, zur Anerkennung von Qualifikationen, zu arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie bei der Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Für internationale Fachkräfte ist das Welcome Center eine erste Adresse, um Orientierung zu finden und ihren Start in Rheinland-Pfalz zu erleichtern. Ergänzt wird das Angebot durch eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und durch die digitale Plattform make-it-in.rlp.de, die rund um die Uhr Zugang zu Informationen und Hilfestellungen bietet. Damit fungiert das Welcome Center als wichtige Brücke zwischen internationalen Talenten und der regionalen Wirtschaft und trägt wesentlich dazu bei, die Fachkräftesicherung in der Region Koblenz nachhaltig zu stärken.

Was sind die größten bürokratischen Hürden bei der Fachkräfteeinwanderung?

Unternehmen kritisieren, dass die geltenden Regelungen „zu bürokratisch, komplex und intransparent“ seien. Besonders problematisch ist die mangelnde Planungssicherheit – häufig bleibt unklar, ob und wann eine Fachkraft tatsächlich im Betrieb starten kann, was viele Prozesse ins Stocken bringt oder sogar zum Abbruch zwingt. Hinzu kommen strukturelle Probleme: Es fehlen vielfach digitale Prozesse, sodass Unterlagen noch per Post oder im Original eingereicht werden müssen, was Verfahren erheblich verlangsamt. Zudem dauern die Abläufe in deutschen Botschaften und Konsulaten oft sehr lange, sodass Unternehmen nicht verlässlich planen können, wann eine Fachkraft einreisen darf. Bei Auszubildenden ergibt sich das zusätzliche Problem, dass ihr Aufenthaltstitel mit Abschluss endet, der neue Beschäftigungstitel aber erst mit dem Zeugnis erteilt wird – wodurch ein rechtlicher Schwebezustand entsteht, wenn die Person nahtlos weiterarbeiten soll.

Welche Ansätze hat die IHK, um den Betrieben sowie internationalen Auszubildenden und Fachkräften die Hürden zu erleichtern?

Wir als IHK Koblenz unterstützen die Betriebe und internationalen Fachkräfte auf zwei Ebenen: Zum einen vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung und mahnen konkrete Nachbesserungen an. Zum anderen stehen wir mit praxisnahen Angeboten direkt zur Seite – beispielsweise über das Welcome Center, individuelle Beratungen, Informationsveranstaltungen und das Programm „Hand in Hand for International Talents“, mit dem wir Unternehmen und internationale Fachkräfte gezielt zusammenbringen und im Anerkennungs- und Einwanderungsprozess begleiten.