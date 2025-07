Wittlich. Um in den Innenbecken des Vitellius-Bades in Wittlich die Sicherheit zu verbessern, wird das Bade-Geschehen nicht nur vom erhöhten Kontrollpult der Bademeister überwacht, sondern es kommt auch hochmoderne Technik zum Einsatz.

Vitellius-Bad Wittlich: Überwachungskameras senden Daten

Dafür hatte der Wittlicher Bauausschuss vor über einem Jahr beschlossen, die Software „Lynxight“ anzuschaffen, die ein israelisches Startup-Unternehmen pogrammiert hat. Im Zusammenspiel mit den Überwachungskameras des Schwimmbads und leistungskräftigen Computern überwacht diese Software mit einer künstlichen Intelligenz den Badebetrieb.

Was ist das Besondere an dieser Software? Sie wurde in ihrer Entwicklungsphase mit Tausenden Videos von ertrinkenden Menschen gefüttert und die Künstliche Intelligenz hat aus diesem Datenfundus spezielle Bewegungsprofile erstellt, die sie nun erkennen kann.

Sollte solch ein Bewegungsmuster registriert werden, schickt die Software eine Meldung an eine spezielle Smartwatch, die die Bademeister tragen müssen. Auf dieser Smartwatch erscheint dann die Meldung, dass ein Notfall vorliegt.

i Marlon Bohr hat den Überblick über die Monitore der eingebauten Kameras. TV/Hans-Peter Linz

Am Kontrollpult im Schwimmbad stehen mehrere Monitore, die mit insgesamt sechs Überwachungskameras verbunden sind. Auf den Echtzeit-Bildern ist schon zu erkennen, dass die Personen, die durch das Bild laufen, von der Software erkannt werden. Pro Person erscheint ein rotes Rechteck, das ihr folgt, sowohl im Becken als auch am Beckenrandbereich.

Funktioniert die Software nun auch in der Realität bei einem Notfall? Bad-Managerin Daniela Maslan-Mayer hat für den Volksfreund einen Probelauf der Software organisiert. Dazu hat sich Mitarbeiterin Marzena Stocki bereit erklärt, die „Ertrinkende“ zu spielen.

Marlon Bohr, der im Kontrollraum sitzt, erklärt die Funktionsweise der Smart-Watch, die er neben seiner normalen Smart-Watch am gegenüberliegenden Handgelenk trägt: „Die Uhr zeigt ständig an, wie viele Badegäste in den beiden Becken sind. So haben wir einen Überblick, ob die Kapazität der Becken noch ausreicht.“

Vitellius-Bad Wittlich: Das System schlägt Alarm

Dann geht es zum Becken. Marzena Stocki hat schon den Badeanzug angezogen und sich Gewichte besorgt, damit sie auch am Grund des Beckens bleibt und nicht aufschwimmt. Sie taucht ab und bleibt bewegungslos auf dem Grund des Beckens liegen.

Binnen kürzester Zeit zeigt die Smartwatch ein blaues Rechteck an, dass das Becken darstellt. Dazu piept und vibriert sie. Die Software hat eine Gefahrenlage erkannt. In der Ecke des Rechtecks ist ein roter Punkt zu sehen und darunter steht die Meldung „Übernehme!“. Dann ist sogar die Live-Aufnahme der Überwachungskamera zu sehen.

i Marzella Stocki simuliert eine Person in einer Notlage. TV/Hans-Peter Linz

Der Test hat funktioniert. Die Software hat erkannt, dass sich unter Wasser eine Person befindet, die sich nicht bewegt und löst den Alarm aus. Nach dem Probelauf geht der Alarm nochmals an: Aber statt einem roten ist ein gelber Punkt am Beckenrand zu sehen.

Ein Blick in die Richtung zeigt: Ein Mädchen hangelt sich etwas ungelenk mit einer Hand am Beckenrand entlang, weil es offenbar Wasser in die Nase bekommen hat. Auch diese untypischen Bewegungen erkennt die Künstliche Intelligenz und macht den Bademeister aufmerksam, dass sich in diesem Bereich möglicherweise eine Gefahrensituation entwickeln könnte.

Vitellius-Bad Wittlich: Bislang noch kein Rot-Alarm

Für die Mitarbeiter ist das System eine große Erleichterung ihrer Arbeit, wie beide bestätigen. Vor allem bei starkem Betrieb sei die Überwachung durch die Künstliche Intelligenz eine Ergänzung, die der Sicherheit im Badebetrieb zugute komme. Wie oft das System am Tag anschlägt? „Wir hatten bei hohem Betrieb am vergangenen Samstag vier ,Gelb-Alarme‘, denen wir nachgegangen sind, einen ,Rot-Alarm‘ hatten wir bisher noch nicht“, sagt Marlon Bohr.

Eines sei ebenso klar: Die KI helfe, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, indem sie das Aufsichtspersonal unterstütze, das keinesfalls ersetzt oder reduziert werde.

Die Kameras sind im Vitelliusbad lediglich im Innenbereich installiert, was die Frage aufwirft, warum nicht auch der Außenbereich überwacht werden kann. Das erklärt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadtverwaltung: „Die KI-gestützten Kameras müssen vollkommen vibrationsfrei installiert sein. Schon die kleinste Bewegung an der Kamera kann Fehlalarme auslösen.

Im Bereich des Freibades müsste die Installation an hohen Pfosten erfolgen. Diese unterliegen aber generell Schwankungen, sei es nur im Millimeterbereich, zum Beispiel durch Wind. Die Software muss aber mit einem hohen Empfindlichkeitsgrad kalibriert werden, damit sie auch zuverlässig funktioniert. Bewegungen an der Kamera würden dann regelmäßig Fehlalarme in kurzen Zeitabständen auslösen, obwohl es keinen Notfall gibt.“

Auch der Datenschutz werde berücksichtigt, denn die Technik entspreche der Datenschutzgrundverordnung. Alle Daten, die verarbeitet werden, bleiben vor Ort und werden spätestens nach drei Tagen gelöscht.