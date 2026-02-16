Karneval in Kaifenheim: Sitzung gelungen: „Kadem“ erlebt eine bunte Narrenschau
Karneval in Kaifenheim
Sitzung gelungen: „Kadem“ erlebt eine bunte Narrenschau
Wenn die fünfte Jahreszeit sich dem großen Finale nähert, dann regierte auch in Kaifenheim der Frohsinn. Was der für bunte Blüten treibt, war jetzt in der Narrhalla zu sehen.
Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich um 19:11 Uhr eröffnete Möhnerich „Josi“ Sutorius mit einer Gesangseinlage die Kaifenheimer Kappensitzung. Die festlich geschmückte Halle war gut gefüllt, als der Elferrat feierlich einzog und die kleinen Funken mit ihrem Gardetanz das Parkett zum Beben brachten.