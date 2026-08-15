Neues vom „Radhaus-Zell“ Simon Kipp expandiert trotz Krise auf dem Fahrradmarkt Birgit Pielen 15.08.2026, 06:00 Uhr

i Simon Kipp sagt: „Die Zahl derer, die sich auf dem Fahrrad auf irgendeine Art und Weise draußen bewegen wollen, ist immer noch steigend.“ Birgit Pielen

Während viele Fahrradläden nach dem Corona-Boom ums Überleben kämpfen, geht Simon Kipp einen anderen Weg: Er übernimmt einen insolventen Fahrradhandel in Zell und setzt auf Service, Bike-Fitting und langfristige Kundenbindung.

E s ist eine Zeit, in der viele Fahrradgeschäfte schwächeln. Nach dem Boom während der Corona-Pandemie hat sich der Markt deutlich verändert: Die Nachfrage lässt nach, Händler kämpfen mit hohen Lagerbeständen und wirtschaftlichem Druck. Simon Kipp geht dennoch einen anderen Weg.







Artikel teilen

Artikel teilen