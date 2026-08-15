Während viele Fahrradläden nach dem Corona-Boom ums Überleben kämpfen, geht Simon Kipp einen anderen Weg: Er übernimmt einen insolventen Fahrradhandel in Zell und setzt auf Service, Bike-Fitting und langfristige Kundenbindung.
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E s ist eine Zeit, in der viele Fahrradgeschäfte schwächeln. Nach dem Boom während der Corona-Pandemie hat sich der Markt deutlich verändert: Die Nachfrage lässt nach, Händler kämpfen mit hohen Lagerbeständen und wirtschaftlichem Druck. Simon Kipp geht dennoch einen anderen Weg.