Neues vom „Radhaus-Zell“ 
Simon Kipp expandiert trotz Krise auf dem Fahrradmarkt
Simon Kipp sagt: „Die Zahl derer, die sich auf dem Fahrrad auf irgendeine Art und Weise draußen bewegen wollen, ist immer noch s
Simon Kipp sagt: „Die Zahl derer, die sich auf dem Fahrrad auf irgendeine Art und Weise draußen bewegen wollen, ist immer noch steigend.“
Birgit Pielen

Während viele Fahrradläden nach dem Corona-Boom ums Überleben kämpfen, geht Simon Kipp einen anderen Weg: Er übernimmt einen insolventen Fahrradhandel in Zell und setzt auf Service, Bike-Fitting und langfristige Kundenbindung.

Lesezeit 4 Minuten
E s ist eine Zeit, in der viele Fahrradgeschäfte schwächeln. Nach dem Boom während der Corona-Pandemie hat sich der Markt deutlich verändert: Die Nachfrage lässt nach, Händler kämpfen mit hohen Lagerbeständen und wirtschaftlichem Druck. Simon Kipp geht dennoch einen anderen Weg.
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