Sieben Windräder produzieren seit knapp einem Jahr in Beuren, Kliding und Urschmitt den Strom für 11.000 Vier-Personen-Hasuhalte und spülen zudem Geld in die klammen Gemeindekassen. Das wurde jüngst mit einem Fest im Windpark gefeiert.

Bereits seit Juli 2024 wird der Strom, den insgesamt sieben Windräder rund um Beuren erzeugen, ins örtliche Netz eingespeist. Auf einem Windparkfest am Wochenende, bei dem am Fuße eines Windrads die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlagen gefeiert wurde, erklärte Beurens Ortsbürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens: „Die offizielle Namensgebung lautet ‚Windpark Beuren-Urschmitt‘. Dieser Titel wurde von den Betreibern so gewählt. Dabei steht auch auf der Gemarkung Kliding eines der sieben Windräder. Fünf befinden sich auf Beurener Gemarkung und ein weiteres in Urschmitt. Deshalb betrachten wir Ortsgemeinden das Ganze auch als Gemeinschaftsprojekt.“

Obstbäume als Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt

Die drei Eifeldörfer Beuren, Klinding und Urschmitt scheinen also an einem Strang zu ziehen. Dies ist unter anderem auch im Hinblick auf die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen förderlich, die im Rahmen des Windparkfestes der Öffentlichkeit präsentiert wurden. In Beuren ist auf einer 13.000 Quadratmeter großen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Erstaufforstung von standortgerechten Gehölzen und Baumarten vorgesehen. Zudem wird eine 5.000 Quadratmeter große Wildobstwiese angelegt, um die Biodiversität zu erhöhen. Hier soll vor allem heimisches Wildobst wie Wildbirne, Wildapfel, Eberesche oder Elsbeere Vorrang haben.

Eine weitere Maßnahme zur Schaffung von Ausgleichsflächen sieht die Entwicklung eines ökologisch wertvollen Biotops vor. Zu diesem Zweck sind schon kleinere Sumpfbereiche und offene Gewässer ausgehoben und auch standortgerechte Laubwaldgehölze wie die Erle ergänzend im Umfeld der Neuanlagen gepflanzt worden. Auch in Urschmitt steht schon eine Fläche von 12.000 Quadratmetern zur Aufforstung bereit. Neben einem naturnahen Waldrand und zahlreichen Sträuchern wird hier großen Wert darauf gelegt, dass 75 Prozent der Fläche mit Spitzahorn als Hauptbaumart und 25 Prozent mit Rot- und Hainbuche als Mischbaumarten bepflanzt werden.

i Zwei Techniker der Betreiberfirma enercity aus Hannover erklärten Interessierten die Funktionsweise eines Windrads. Mit entsprechender Schutzausrüstung war es Besuchern auch gestattet, das Innere einer Windenergieanlage zu besichtigen. Johannes Kirsch

In Summe wird damit im Umfeld der drei am Windpark beteiligten Gemeinden eine Fläche von 35.000 Quadratmetern ökologisch aufgewertet. Der Förster der in Hannover ansässigen Betreiberfirma enercity, Olaf Zander, sagte dazu: „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind mehr als die Kompensation von Flächeneingriffen. Sie sind eine echte Chance, den lokalen Naturhaushalt nachhaltig zu stärken und für zukünftige klimatische Herausforderungen resilienter aufzustellen.“ Bis zum Herbst dieses Jahres sollen die Maßnahmen umgesetzt sein.

Strom für 11.000 Vier-Personen-Haushalte erzeugt

Neben diesen Projekten, die der Natur zugutekommen sollen, letztlich aber – wie ihr Name schon verrät – nur ein Ausgleich für die für die Anlagen selbst sowie die Zuwegungen verbrauchten Flächen darstellen, profitieren die drei Eifelgemeinden auch finanziell vom Windpark. Für jede erzeugte Kilowattstunde zahlt der Betreiber enercity 0,2 Cent, an denen die Gemeinden Beuren, Kliding und Urschmitt anteilig verdienen. „Nach der Inbetriebnahme des Windparks im dritten Quartal des vergangenen Jahres belaufen sich die Zahlungen für den zurückliegenden Abrechnungszeitraum auf mehr als 28.000 Euro“, erklärte Torsten Schliewe als verantwortlicher Projektentwickler bei der Betreiberfirma.

Pro Jahr können die sieben Anlagen, die inklusive der 60 Meter langen Rotorblätter 175 Meter in die Höhe ragen, schätzungsweise insgesamt 45 Millionen Kilowattstunden Strom einspeisen – vorausgesetzt natürlich, der Eifelwind weht wie im Mittel prognostiziert. Nach Angaben von enercity könnte rechnerisch der Energiebedarf von mehr als 11.000 Vier-Personen-Haushalten gedeckt werden. Zum Vergleich: Beuren, Kliding und Urschmitt haben insgesamt rund 840 Einwohner.