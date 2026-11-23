Eine riesige Medaille mit den drei magischen 7ern hängt um den Hals von Wendelin Lauxen: Der gebürtige Klidinger (Kreis Cochem-Zell) hat eine irre sportliche Leistung geschafft: sieben Marathons in sieben Tagen auf sieben Kontinenten.
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Strahlende Gesichter, Freudentränen und eine riesige „777“-Medaille mit allen sieben Kontinenten um seinen Hals: Im Ziel am Ocean Drive in Miami Beach kennt der Jubel keine Grenzen, als Wendelin Lauxen von Ehefrau Petra, Tochter Ramona samt Ehemann Sebastian sowie Sohn Christoph mit Freundin überglücklich in die Arme geschlossen wird.