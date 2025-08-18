Lange hat der zähe Rechtsstreit um ein Gebäude in der Dr.-Oetker-Straße gedauert. Doch mit dem neuen Eigentümer findet er nun ein Ende. Was geschieht mit der Immobilie?

Wittlich/Großlittgen. Wer die Vorgeschichte kennt, wird kaum glauben, was derzeit im Wittlicher Industriegebiet Wengerohr-Süd vor sich geht: Nach vielen Jahren eines zähen Rechtsstreits zwischen dem ehemaligen Eigentümer eines metallverarbeitenden Betriebs und Behörden wird der Schwarzbau in der Dr.-Oetker-Straße nun abgerissen.

Der Zoff um das Bürogebäude, das einst ohne Genehmigung und zudem viel zu nah an die Straße gebaut worden war, zog sich über sieben Jahre hin. Der Volksfreund berichtete erstmals im Jahr 2018 über die Auseinandersetzung zwischen den Behörden und dem früheren Eigentümer.

Schwarzbau in Wittlich: Abriss bald abgeschlossen

Es war eine Premiere in der Geschichte des Wittlicher Bauausschusses, als das Gremium im Dezember 2018 mit einem mehrheitlichen Beschluss den nachträglich gestellten Bauantrag ablehnte und damit de facto den Abriss des Anbaus forderte. Der Ausschuss zeigte Härte und dem Bausünder die rote Karte – wohl auch, um keinen Präzedenzfall zu schaffen.

Denn wäre diese Bausünde nachträglich genehmigt worden, hätte das anderen Bauherren möglicherweise als Argument dienen können, ebenfalls eine nachträgliche Legalisierung für Schwarzbauten zu verlangen. Doch der Beschluss des Gremiums von 2018 wird erst jetzt in die Tat umgesetzt.

Abriss eines Schwarzbaus in Wittlich: Warum hat es so lange gedauert?

Sieben Jahre später laufen nun die Abrissarbeiten. In der Zwischenzeit wechselte das Unternehmen durch einen Verkauf sowie eine Insolvenz zweimal den Eigentümer. Für die Fehler der Vergangenheit trägt der jetzige Besitzer des metallverarbeitenden Betriebs jedoch keinerlei Verantwortung – beseitigen muss er sie dennoch.

Doch warum wird der Schwarzbau nach all dieser Zeit überhaupt abgerissen? Viele hatten wohl nicht mehr damit gerechnet, dass sich da noch was tut. Der Verwaltungsakt mit Klage vor dem Landgericht, die der ehemalige Eigentümer eingereicht hatte, zog sich immerhin schon über sieben Jahre.

Auf Anfrage erklärt die zuständige Baugenehmigungsbehörde der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich: Nachdem der Insolvenzverwalter der vorigen Eigentümer der Firma seine Klage gegen die Entscheidung des Kreisrechtsausschusses vom 10. Juli 2024 im Januar dieses Jahres vor dem Verwaltungsgericht Trier zurückgezogen hatte, wurde die Verfügung der Bauaufsicht vom 21. September 2023 rechtskräftig.“

Keine Diskussion: Den Abriss des Schwarzbaus hatten die neuen Eigentümer von Anfang an eingeplant

Somit ist der neue Eigentümer verpflichtet, den Schwarzbau zu entfernen. Das Unternehmen Weber Stahl aus Großlittgen, das den Betrieb nach einer erneuten Insolvenz zum Jahresanfang übernommen hatte, kommt dieser Verpflichtung nach und hat die Arbeiten fast abgeschlossen. „Von unserer Seite war der Abriss von Anfang an eingeplant“, sagt Geschäftsführer Markus Hund.

Den neuen Eigentümern war von Beginn an klar, dass sie das Gebäude weder nutzen dürfen noch erhalten können. „Das war uns von Anfang an bewusst. Hier gab es für uns keine Diskussion. Wir haben es nicht genutzt.“, erklärt Hund weiter. Die Abrisskosten seien beim Kauf des insolventen Unternehmens natürlich bereits berücksichtigt worden. Der Verlust des Bürotrakts in Wittlich stelle für Weber Stahl, dessen Hauptsitz sich in Großlittgen befindet, keine Probleme dar. „Wir haben genügend Platz, und in Wittlich hatte es früher ja auch mal ohne den Anbau funktioniert“, sagt Hund.

Der Rückbau des Gebäudes, das die Vorbesitzer einst errichtet hatten, sei nicht mit der Abrissbirne, sondern Schritt für Schritt erfolgt. „Einige Materialien konnten wir wiederverwenden. Es war uns wichtig, nicht einfach alles wegzuwerfen. Da haben wir genau hingeschaut, was sich noch verwerten lässt“, sagt Hund. Als Nächstes müsse nun noch das Fundament entfernt und die Fassade des angrenzenden Altbaus aufgehübscht werden. Bald wird von dem illegal errichteten Verwaltungsgebäude mit fünf Räumen auf 150 Quadratmetern Fläche nichts mehr zu sehen sein.

Abriss soll Bauherren abschrecken: Wittlich erlaubt keine illegalen Bauten

In der Stadtverwaltung beobachtet man die Abrissarbeiten mit Genugtuung. Der ehemalige Eigentümer des Betriebs habe bekanntermaßen den Rechtsstreit gegen die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich verloren, sagt ein Sprecher der Verwaltung. Eine „nachträgliche Legalisierung des Schwarzbaus“ sei somit gescheitert.

„Die Umsetzung der rechtskräftigen Abrissverfügung ist die logische Konsequenz des verlorenen Rechtsstreits. Mit dem Rückbau wird ein rechtswidriger Zustand im Industriegebiet Wengerohr-Süd beendet und zugleich ein klares Signal an künftige Bauherren gesendet, die geltenden Bebauungspläne und deren Vorgaben unbedingt einzuhalten. Das wird seitens der Stadt Wittlich ausdrücklich begrüßt.“

Der langwierige Rechtsstreit endete nach sieben Jahren mit einem späten Erfolg für Bauausschuss und Verwaltung – ein Erfolg, der auch in die Zukunft wirken und präventiv abschrecken soll.

Bauherren in Wittlich werden sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, ob sie die Vorgaben des Bebauungsplans missachten und einfach mal ohne Genehmigung einen Anbau außerhalb des erlaubten Baufensters viel zu nah an die Straße bauen. In der Kreisstadt kann einen solch eine Fehlentscheidung teuer zu stehen kommen, wie die noch laufenden Abrissarbeiten des ehemaligen Schwarzbaus zeigen.