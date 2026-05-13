Ehrung im Kreis Cochem-Zell Sieben auf einen Streich: Ehrenamtler ausgezeichnet Dieter Junker 13.05.2026, 17:29 Uhr

i Ehrenamt, das ist das, was die Gesellschaft zusammenhält. In ganz unterschiedlichen Bereichen engagieren sich die Menschen aus dem Kreis Cochem-Zell, die nun ausgezeichnet wurden. kebox - stock.adobe.com

Ehre, wem Ehre gebührt: In Cochem sind sieben Menschen mit Auszeichnungen des Landes geehrt worden, die sich für ihr die Gesellschaft engagieren. Denn das ist nicht selbstverständlich – heute vielleicht noch weniger als früher.

Sie wirken meist im Verborgenen, sie sind die Stillen im Land, doch ohne sie würde vieles nicht funktionieren in der Gesellschaft: die Ehrenamtlichen. In Vereinen, Verbänden, in der Kultur, für die Wissenschaft, im Sport oder im Naturschutz. Sieben von ihnen wurden nun in Cochem vom Land ausgezeichnet und geehrt.







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