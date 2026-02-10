Kinderkappensitzung Strimmig
Sie lassen die Kleinen gegen die Großen gewinnen
Kerstin Wendling, Pia Eberhard und Miriam Massmann organisieren die Kappensitzung für Kinder auf dem Strimmiger Berg.
Ulrike Platten-Wirtz

Auf dem Strimmiger Berg gibt es seit fast 30 Jahren eine eigene Kappensitzung für Kinder. Kerstin Wendling, Pia Eberhard und Miriam Massmann sorgen auch dafür, dass die Kleinen im Duell gegen die Großen gewinnen.

Lesezeit 2 Minuten
Dass Kinder bei Geschicklichkeitsspielen gegen Erwachsene antreten, kennt man aus dem Fernsehen. Bei der Kinderkappensitzung in der Strimmiger-Berg-Halle wird das auch zum Thema für die Kindermajestäten und ihr Gefolge. Immer am Sonntag nach der großen Kappensitzung gehört die Narhalla ganz den Kinderkarnevalisten.

