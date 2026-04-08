Besondere Wohnformen Sie ist direkt hinterm Glockenspiel in Cochem zu Hause Ulrike Platten-Wirtz 08.04.2026, 14:00 Uhr

i Dorothee Müller wohnt auf dem Cochemer Marktplatz. Ihre Wohnung liegt direkt hinter dem Glockenspiel. Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Dorothee Müller ist hinter dem Glockenspiel auf dem Cochemer Marktplatz zu Hause.

„Hoch auf dem gelben Wagen“, „Das Wandern ist des Müllers Lust“ oder „Wenn die bunten Fahnen wehen“ sind alte Volkslieder, die Dorothee Müller nur allzu gut kennt. Mehrmals täglich hört sie die Musik, gespielt von dem Glockenspiel, hinter dem die 60-Jährige zu Hause ist.







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