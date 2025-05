Anlässlich der Verleihung der Ehrennadeln der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) hatte Bürgermeister Jürgen Hoffmann kürzlich zu einer kleinen Feierstunde in den VG-Sitzungssaal eingeladen. Mit der Ehrennadel zeichnet die Verbandsgemeinde (VG) Zell Personen aus, die durch langjährige kommunalpolitische Tätigkeit besondere Verdienste in der VG oder, als Bürgermeister oder Beigeordneter, in einer Ortsgemeinde erworben haben.

Dieses Mal waren es zehn Personen, denen Jürgen Hoffmann für ihren unermüdlichen Einsatz für die Bürger dankte. „Sie alle hier im Raum haben sich über viele Jahre – manche sogar über viele Jahrzehnte – auf ganz besondere Weise für das Gemeinwohl eingesetzt. Sie haben in politischen Gremien mitgearbeitet, in Ausschüssen, im Rat, in Arbeitsgruppen, bei Ortsbegehungen und in unzähligen Sitzungen. Viele davon am Abend, nach einem ohnehin schon langen Arbeitstag, also in Ihrer Freizeit – oder besser gesagt: in dem, was eigentlich Ihre Freizeit hätte sein können“, betonte er.

Diese Leute wurden geehrt

Mit der silbernen Ehrennadel wurden geehrt: Joachim Emmel (20 Jahre Beigeordneter der Ortsgemeinde Peterswald-Löffelscheid), Lothar Jakobs (15 Jahre Ortsbürgermeister Mittelstrimmig), Sabine Liesegang-Zirwes (15 Jahre Ortsbürgermeisterin Tellig), Hans-Werner Peifer (15 Jahre Ortsbürgermeister Altstrimmig) und Thomas Scheidt (20 Jahre Beigeordneter der Ortsgemeinde Bullay). Die goldene Ehrennadel erhielten: Werner Boos (30 Jahre Beigeordneter der Ortsgemeinde Altlay), Karl-Otto Gippert aus Briedel (25 Jahre Mitglied im VG-Rat Zell), Jochen Hansen (über 20 Jahre Ortsbürgermeister Blankenrath), Rainer Schmitz (über 25 Jahre Beigeordneter der Ortsgemeinde Sosberg) und Karlheinz Weis (über 25 Jahre Erster Beigeordneter der Stadt Zell).