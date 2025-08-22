Ist das Thema weibliche Entfaltungsmöglichkeiten in der katholischen Kirche nicht zu ernst, um es auf lustige Art zu beleuchten? Nein, sagt die Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer. Sie kommt bald nach Faid.

Zu einem Kabarettabend mit der Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer und ihrem Programm „Noch mal auf Anfang“ laden die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Mosel-Eifel-Hunsrück und der Pastorale Raum Kaisersesch für Mittwoch, 24. September ins Gemeindehaus in Faid ein. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Seit mehr als 20 Jahren begeistert Ulrike Böhmer ihr Publikum. Ihr Thema auf der Bühne sind dabei die Kirche und die Frauen. Und die Kabarettistin weiß, wovon sie spricht. Lange Jahre war sie Gemeindereferentin, begleitete Menschen in ihrem Glauben, doch als Frau blieben ihr in ihrer Kirche Wege verschlossen. Sie engagierte sich bei der kfd, ebenso im Berufsverband der Gemeindereferenten, wird dort sogar Bundesvorsitzende. Und tritt ein für mehr Rechte der Frauen in der katholischen Kirche, setzt sich dafür ein, dass auch Frauen predigen dürfen und beendet, nachdem ihr Engagement erfolglos blieb, ihre Arbeit als Gemeindereferentin, studiert Sozialpädagogik.

Von Kirchenbankkleberinnen und einer nächtlichen Predigt

Doch schon früh entdeckt sie auch die Bühne als Möglichkeit, zum Nachdenken anzuregen. Und spürt, dass sie ihr Publikum begeistert. Schließlich entscheidet sie sich, ganz als Kabarettistin zu wirken. Seit mehr als 20 Jahren steht sie nun auf der Bühne, am 24. September dann auch in der Eifel. Dort wird sie dann in ihrer Paraderolle als Erna Schabiewsky von Kirchenbankkleberinnen, Enkeln und Omas, Mediation und Vision, dem Mensch-ärgere-dich-nicht und einer nächtlichen Predigt erzählen. Aktuell, kritisch, aber nie böse, sondern immer heiter und tiefgründig.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Karten gibt es bei Dietlinde Schmidt (Telefon 02672/913680), bei Loni Schneider (Telefon 02671/8509) und bei Ruth Pitsch (Telefon 02672/8620). Das Kabarett beginnt am 24. September um 19 Uhr, Einlass in das Bürgerhaus ist ab 18 Uhr. Der Erlös der Veranstaltung ist für das Frauenhaus in der Eifel bestimmt, das auch für den Kreis Cochem-Zell zuständig ist.