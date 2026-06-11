Kindesmissbrauch Cochem-Zell
Sexualstraftäter bekommt kein milderes Urteil
Das Landgericht Koblenz hat ein Urteil im Berufungsverfahren gegen einen heute 31 Jahre alten Kinderschänder gesprochen.
Das Landgericht Koblenz hat ein Urteil im Berufungsverfahren gegen einen heute 31 Jahre alten Kinderschänder gesprochen.
Thomas Frey/dpa

Das Urteil gegen einen wegen Kindesmissbrauchs verurteilen Mann wird vom Landgericht Koblenz bestätigt. Für die betroffenen Kinder aus dem Kreis Cochem-Zell bedeutet das Ende des Verfahrens dennoch keine Erleichterung.

Lesezeit 1 Minute
Dem Berufungsverfahren, das ein wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann vor dem Landgericht Koblenz angestrebt hat, wurde nicht stattgegeben. Der Täter, der auf ein milderes Urteil hoffte, ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden – und dabei bleibt es.

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Kreis Cochem-ZellJustiz

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