Das Urteil gegen einen wegen Kindesmissbrauchs verurteilen Mann wird vom Landgericht Koblenz bestätigt. Für die betroffenen Kinder aus dem Kreis Cochem-Zell bedeutet das Ende des Verfahrens dennoch keine Erleichterung.
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Dem Berufungsverfahren, das ein wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann vor dem Landgericht Koblenz angestrebt hat, wurde nicht stattgegeben. Der Täter, der auf ein milderes Urteil hoffte, ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden – und dabei bleibt es.