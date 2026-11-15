Olli I. und Julia II. gekrönt Sessionsauftakt: Neues KKG-Prinzenpaar regiert Zell 15.11.2026, 12:02 Uhr

i Oliver Stark und Julia Weis regieren die KKG Zell in der Session 2026/2027. Philipp Bohn

Der 11. 11. läutet die neue Fastnachtssession ein. Jetzt hat die KKG in Zell auch neue Regenten: Olli I. und Julia II. schwingen das närrische Zepter. Und es ging gleich launig los.

Die KKG Zell startete am vergangenen Samstag um 19 Uhr das Programm zur Prinzenproklamation. Zu den Tönen der klingenden Musketiere zogen Matthias II. und Bettina II. ein letztes Mal mit ihrem Gefolge in die Zeller-Schwarze-Katz-Halle ein. Nachdem die beiden in der Session 2025/2026 das närrische Treiben in Zell regierten, war es Zeit, sich zu verabschieden und das Zepter an ein neues Prinzenpaar weiterzugeben.







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