Ehemalige Feuerwehrmänner aus Lieg möchten in der Ortsgemeinde viele Projekte ehrenamtlich realisieren. Zuerst ging es dem Unkraut im Gemeindebeet an den Kragen, doch weitere Aufgaben sind bereits in Planung.

Das Ehrenamt wurde im Vorderhunsrück schon immer großgeschrieben. Bei der letzten gemeinsamen Wanderung der Seniorengruppe der Feuerwehr wurde die Idee geboren, doch einige Projekte in der Ortsgemeinde Lieg ehrenamtlich zu realisieren.

Natürlich sah man auch, dass in anderen Gemeinden der Verbandsgemeinde bereits solche Vorhaben bestens laufen. Doch, wie geht man vor, was sollte erstmals in Angriff genommen werden? Schließlich wollte man auch die Arbeit der Gemeindearbeiter nicht übernehmen. Zunächst einigte man sich beim ersten Treffen darauf, zu dem sich immerhin elf ältere ehemalige Feuerwehrmänner zusammengefunden hatten, in mehreren Gruppen gemeindeeigene Beete vom Unkraut zu befreien.

Herzhafte Bratwurst zur Stärkung für die Senioren﻿

Die Senioren bewaffneten sich mit Schippe, Schaufel und Harke, um dem Unkraut zu Leibe zu rücken. Manche der Helfer war die körperliche Arbeit nicht mehr so gewohnt und musste ab und an bei dem Knien und Bücken die Knie durchdrücken. Trotzdem machte es allen viel Freude, zumal es um die Mittagszeit eine deftige Verköstigung gab, denn der Lieger Jagdpächter Matthias Elfering hatte herzhafte Bratwürste zur Verfügung gestellt.

Der gemütliche Plausch gehörte ebenfalls dazu, bevor es dann weiterging zur Einsegnung des neuen Feuerwehrautos in Lütz durch Pater Mayer. Doch was hat die Seniorengruppe zukünftig noch alles an Projekten vor? Die Senioren sind sich einig, nicht zu viele Vorhaben zu planen, damit der Stress dann doch nicht zu groß wird. So sollen neben landschaftlichen Pflegemaßnahmen, wie die in den vielen Straßenbeeten, auch Bank- und Tischgruppen errichtet werden, um dem Wanderer und Touristen die Gelegenheit, zu einer kleinen Rast zu geben.

Insektenhotel und Wanderwege geplant

Etwas ganz Besonderes soll der Bau eines Insektenhotels sein, um die natürliche Artenvielfalt im Hunsrück zu erhalten und vor allem zu fördern. Ganz oben auf der Prioritätenliste der Senioren steht auch die Innenrenovierung vom “Seläcker Heiligenhäuschen”, um auch den einen oder anderen zu einem stillen Gebet und zur Ruhe einzuladen.

Ferner sollen zu ihrem Aufgabenbereich auch eine Quelleneinfassung und auch eine Wasserableitung durch das Errichten eines Querschlages gehören. Aber damit noch nicht genug, denn der Hunsrück ist bei vielen Wanderern sehr beliebt. Es sollen daher Wanderwege und Pfade angelegt werden. Mit einem Rundweg wird zudem eine Verbindung von “Fenners Ruh” bis zur “Silberlay” geschaffen.

Wer möchte sich Seniorengruppe anschließen?

Wie unschwer zu erkennen ist, also eine Vielzahl an Projekten und Aufgaben für die nächsten Jahre. Wer sich noch in diese Seniorengruppe mit einklinken möchte, kann gerne den Ansprechpartner Heinz Platten aus Lieg, Telefon 02672/1716, kontaktieren. Vor allem aber freute sich auch Ortsbürgermeister Heinz Zilles über dieses Engagement der älteren ehemaligen Feuerwehrmänner.

In einem kleinen Statement dankte er der ehrenamtlichen Gruppe für ihre geplanten Vorhaben und versprach ihnen jegliche Unterstützung der Ortsgemeinde. Er dankte auch allen Mitwirkenden für ihren großartigen Einsatz für das Gemeinwohl.