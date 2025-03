Senheimer zünden ein „Feuerwerk der guten Laune“

Randvolle Narrhalla: Die Kappensitzung in Senheim setzte in diesem Jahr einen Kontrapunkt gegen schlechte Laune.

Unter dem Motto „Ein Feuerwerk der guten Laune“ organisierten die Senheimer Möhnen ihre Kappensitzung am vergangenen Wochenende. Farbenfroh gekleidet und, gemäß ihrem Motto bestens gelaunt, zogen sie zur Eröffnung ihrer Kappensitzung in die wunderschön geschmückte Senheimer Narhalla ein.

Mit einem tollen Funkentanz eröffnete die Funkengarde aus Mesenich traditionell den Abend. Hier tanzen auch einige Senheimer Tänzerinnen mit, ohne Zugabe durften die Funken nicht von der Bühne. Das Publikum war begeistert vom Start in den unterhaltsamen Abend. Als Putzfrauen berichteten und sangen Christa Equit und Stefanie Equit-Treins in ihrem Vortrag über das illustre Dorfgeschehen, was für Lacher und gute Stimmung im Saal sorgte.

Yoga und die große Politik

Wie man Sport und Yoga betreibt und welche Probleme es dabei geben kann, brachten Kerstin Adams und Tina Welches in einem gelungenen Vortrag dem bestens gelaunten Publikum näher und ernteten damit viel Applaus. Als „Senheimer Wahrsager“ trat einmal mehr Philipp Clementi in die Bütt und traf den karnevalistischen Punkt mit gekonnt gesetzten Spitzen, nahm die große Politik und das Dorfgeschehen zielgenau aufs Korn. Dies wurde mit viel Applaus vom aufmerksamen Publikum honoriert.

Nach dem Motto „Die Welt wird auf den Kopf gestellt, wir entführen euch in die heile Märchenwelt“ spielten Maike Breuer, Philipp und Timo Clementi, Leo Görgen, Felix, Lisa und Andrea Mogge das Märchen von Aschenputtel in lustiger Art und Weise und mit Happy End den begeisterten und gut gelaunten Gästen vor. Max und Moritz – wer kennt diese Lausbuben nicht – wurden im lustigen Vortrag von Andrea Sonnet in die moderne Zeit und ins Dorfgeschehen übertragen. Die Gäste waren begeistert und sparten nicht mit Applaus.

i Das Senheimer Männerballett "No Limit" zeigte während der Sitzung, was es drauf hat. Andrea Mogge

Das Motto des Bunten Abends mit „Feuerwerk“ wurde mit Schwarzlicht und zu toller Musik von Kathrin Daniel-Desoye, Katharina Herudek, Chantal Loescher und Sandra Seidel tänzerisch auf den Punkt und gekonnt umgesetzt. Auf Einladung der Senheimer Möhnen war zudem das Mesenicher Prinzenpaar Prinzessin Helene I. und Prinz Fabian I. mit seinem Gefolge zu Gast. Eine gekonnte und launige Rede des Prinzenpaares durfte nicht fehlen und wurde ebenfalls mit viel Applaus honoriert.

Im Anschluss an diesen unterhaltsamen Auftritt überreichte Ellen Christmann Kerstin Adams den diesjährigen Rhein-Zeitungs-Orden für ihre langjährige aktive Unterstützung und ihre Vorträge. Ellen Christmann führte generell mit lustigen Anekdoten durchs Programm. Mit Rockmusik trat die Frauentanzgruppe „The Dancing Lions“, Katja Brodtke, Katharina Herudek, Sandra Krötz, Chantal Loescher, Sandra Seidel, Andrea Sonnet und Tina Welches, vor das begeisterte Publikum und durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne. Der schwungvolle Tanz zur Rockmusik wurde mit viel Beifall belohnt.

Gelungene Vorträge und Tänze

Als letzter Höhepunkt der Sitzung trat das Männerballett „No Limit“ unter der Leitung von Brigitte Adams, Philipp und Timo Clementi, Nils Görgen und Felix Mogge auf. Mit ihrem vielseitigen und anspruchsvollen „Tanz der Magier“ stellten Lutz Adams, Philipp und Timo Clementi, Leo und Paul Görgen, Nils Görgen, Felix Mogge, Fabian und Lucas Welches wieder einmal ihr tänzerisches Vermögen unter Beweis.

Es wurden einige Raketen für die gelungenen Vorträge und Tänze gezündet. Mit der letzten Rakete des kurzweiligen Abends haben sich die Aktiven beim tollen Publikum bedankt. Von den bestens gelaunten Gästen und mit einer tollen und ausgelassenen Stimmung im Saal haben sich alle Aktiven dieser gelungenen Sitzung mit ihrem traditionellen Ausmarsch, einem tollen Konfetti-Feuerwerk und einer Polonaise verabschiedet. Bis in den frühen Morgen wurde in der Senheimer Narrhalla getanzt und gefeiert.