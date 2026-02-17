Kappensitzung der Möhnen
Senheim feiert Fassenacht mit Herz
Mit Herzluftballons zum Valentinstag ziehen die Möhnen in die Senheimer Narrhalla ein.
Ulla Deis

Beim bunten Abend in Senheim wurde neben Vorträgen und Schautänzen auch das Publikum beim Saalspiel mit eingebunden. 

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Senheim feiert Fassenacht mit Herz“ wurde in Senheim das Motto zum Programm. Die Senheimer Möhnen zogen farbenfroh gekleidet und bestens gelaunt dem Motto entsprechend zur Eröffnung ihrer Kappensitzung in die mit viel Herz geschmückte Senheimer Narrhalla ein.

