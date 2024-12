2024 an der Mosel Seltene Schmetterlingsart Apollofalter ist in Gefahr Dieter Junker 30.12.2025, 10:00 Uhr

i Ein Mosel-Apollofalter auf einer Flockenblume. Der extrem seltene Mosel-Apollofalter ist der Schmetterling des Jahres 2024 – und vom Aussterben bedroht. Gerd Heupel. dpa

Er ist nur an der Mosel zu Hause – und vom Aussterben bedroht. Das Aufkommen des Apollofalters geht deutlich zurück, in manchen Bereichen ist er komplett verschwunden. Initiativen wollen dem entgegenwirken.

Der Mosel-Apollofalter ist in Gefahr. Der kleine Schmetterling, der weltweit nur an der Mosel vorkommt, ist vom Aussterben bedroht. Biologen verzeichnen seit zehn Jahren einen dramatischen Rückgang der Population.Erst seit 2021 gibt es ein umfassendes Monitoring für die Population des Apollofalters an der Mosel.

