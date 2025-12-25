Laubach: Unfall an Heiligabend Seitenwind zu stark: Auto überschlägt sich auf A 48 Peter Meuer 25.12.2025, 12:49 Uhr

i Unfall (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa. dpa

Ein Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der A 49 bei Laubach: Ein Auto überschlug sich, wohl wegen des starken Seitenwindes. In Fahrtrichtung Koblenz kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer.

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte auf der Autobahn 48. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Koblenz zwischen der Anschlussstelle Laubach und dem Parkplatz Martental. Nach Polizeiangaben kam eine 29 Jahre alte Fahrerin, die aus dem Raum Trier stammt, aufgrund des starken Seitenwindes mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab.







