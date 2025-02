Seit zehn Jahren helfen Bullayer in Ruanda

Seit Januar 2015 gibt es den Verein Kunga-Ruandhilfe in Bullay. Die Mitglieder und Unterstützer haben seither in dem ostafrikanischen Land viel bewegt. Der Vorsitzende war jüngst wieder in Ruanda. Es sah einiges, das zu Zuversicht berechtigt.