Stadtschreiber Detlef Boor
Seit 26 Jahren schreibt er Kirmesgeschichte in Wittlich
Beim Schauspiel der Säubrennersaga spielt Detlef Boor seit dem Jahr 2000 den Stadtschreiber.
Beim Schauspiel der Säubrennersaga spielt Detlef Boor seit dem Jahr 2000 den Stadtschreiber.
Dieter Pohlen

Ein gebürtiger Niedersachse als Hüter des Wittlicher Platts? Detlef Boor schreibt seit 26 Jahren das Kirmesprotokoll – dabei war sein Weg zum Stadtschreiber gar nicht geplant.

Lesezeit 5 Minuten
Wenn in Wittlich die Säubrennerkirmes gefeiert wird, gehört ein Programmpunkt für viele Besucher fest dazu: Nach dem Einholen der ersten Säue mit Festzug verliest der Stadtschreiber am Samstagnachmittag das traditionelle Kirmesprotokoll. Mit viel Humor und einem Augenzwinkern blickt er dabei auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und nimmt Politik, Gesellschaft und das Stadtgeschehen aufs Korn.
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