Fachärzte an der Mosel: Seinetwegen kommen Ärzte aus aller Welt an die Mosel
Seinetwegen kommen Ärzte aus aller Welt an die Mosel
Dr. Björn Ludwig aus Traben-Trabach gehört zu den renommiertesten Kieferorthopäden Deutschlands. Der 50-Jährige zeigt, dass man sich auch aus einer kleinen Stadt einen großen Namen machen kann.
Um 1900 war es der Weinhandel, seit der Jahrtausendwende sind es winzige Schrauben, die Traben-Trarbach in Expertenkreisen weltbekannt gemacht haben. Die kleinen Implantate haben auch zahlreiche Patienten aus der Region im Mund.Als Revolution in der Kieferorthopädie wird die Technik, mit deren Hilfe Zahnlücken geschlossen und Fehlstellungen korrigiert werden, zuweilen bezeichnet.