Fachärzte an der Mosel Seinetwegen kommen Ärzte aus aller Welt an die Mosel 05.02.2026, 10:54 Uhr

i Kierferorthopäde Björn Ludwig rückte Ende des vergangenen Jahres die Mittelmosel mit einem Kongress in der Kröver Weinbrunnenhalle und Vorträgen in Traben-Trarbach in den weltweiten Fokus seiner Zunft. Mihai Zaharia

Dr. Björn Ludwig aus Traben-Trabach gehört zu den renommiertesten Kieferorthopäden Deutschlands. Der 50-Jährige zeigt, dass man sich auch aus einer kleinen Stadt einen großen Namen machen kann.

Um 1900 war es der Weinhandel, seit der Jahrtausendwende sind es winzige Schrauben, die Traben-Trarbach in Expertenkreisen weltbekannt gemacht haben. Die kleinen Implantate haben auch zahlreiche Patienten aus der Region im Mund.Als Revolution in der Kieferorthopädie wird die Technik, mit deren Hilfe Zahnlücken geschlossen und Fehlstellungen korrigiert werden, zuweilen bezeichnet.







