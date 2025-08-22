In Niederstadtfeld beginnt eine ganz besondere Zeit: Das große Seifenkistenrennen steht vor der Tür. Und ein Team will gewinnen – mit einem sehr außergewöhnlichen Design.

Niederstadtfeld. Die Adresse „Zum Flürchen“ in Niederstadtfeld klingt vielleicht harmlos und klein. Hier wohnen aber zwei Nachbarsfamilien, die zusammen das starke „Racing Team 4.7“ bilden, das beim vierten Niederstadtfelder Seifenkistenrennen Großes vorhat.

Gemeinsam tüfteln sie Abend für Abend an ihren Seifenkisten, mit denen sie beim Rennen Ende August in vier Altersklassen als Team antreten. „Drei Fahrzeuge sind vom letzten Jahr, die bauen wir etwas um und bringen sie wieder in Schuss“, erzählt Christian Thömmes. „Sie haben auf der Rampe der Rennstrecke letztes Jahr etwas gelitten und waren arg deformiert, aber die kriegen wir wieder hin.“

Vorbereitungen für das vierte Niederstadtfelder Seifenkistenrennen laufen

Eine Seifenkiste aber bauen die beiden Familien neu: eine Badewanne auf Rädern. „Von der Idee bis zur ersten Testfahrt brauchen wir rund drei Wochen. Abends arbeiten wir vier bis fünf Stunden an dem Fahrzeug“, erzählt Christian Thömmes. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur hatte die Idee zur rollenden Badewanne auf der Arbeit.

„Man braucht schon handwerkliches Geschick, um so eine Rennkiste zu bauen“, ergänzt sein Nachbar und Teamkollege Horst Mörsch. „Die Modelle müssen gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllen und natürlich möglichst schnell sein.“

Mit den Fahrzeugen, die Kinder in den 1930-er Jahren aus alten Fahrzeugteilen und Seifenkisten aus Holz bauten, haben die modernen Konstruktionen wenig zu tun. Es gibt strenge Sicherheitsvorgaben, die man beim Bau erfüllen muss. So darf jede Seifenkiste nur einen Sitz haben, eine Bremse ist Pflicht und bei Fahrzeugen mit Seillenkung sind nur Stahlseile erlaubt.

Seifenkistenbauen für den Zusammenhalt

Die Arbeit in den Garagen der Niederstadtfelder Teilnehmer und ihre neuesten Designs sind über Wochen wohlgehütete Geheimnisse. „Manchmal kann man durch einen Spalt im Tor einen kurzen Blick auf die Arbeit der anderen im Dorf werfen – mehr aber nicht“, lacht Melanie Mörsch, die die Truppe moralisch unterstützt.

„Eine schnelle Kiste zu bauen, macht riesigen Spaß“, sagt Sohn Luka Mörsch, der am Schraubschlüssel steht. Und das ist nicht alles: „Schon das Bauen ist ein Erlebnis und fördert enorm den Zusammenhalt im Dorf. Obwohl die neuen Modelle geheim gehalten werden, hilft doch jeder jedem beim Bau oder gibt Tipps“, meint Birgit Thömmes. Sie nimmt als einzige Frau an dem Seifenkistenrennen teil.

Am Donnerstag vor dem Hauptevent wird eine Demonstrationsstrecke eingerichtet und die Kisten werden „heimlich“ Probe gefahren. Spätestens dann stellt sich heraus, ob die Konstruktion fahrtauglich ist und Chancen auf den Sieg hat. Das offizielle freie Training beginnt am Samstag. Dann endlich bekommen die Teilnehmer die Konkurrenz aus dem Dorf offiziell zu Gesicht.

„Es gab schon alles Mögliche“, berichtet Birgit Thömmes, „ einen Bus oder eine Lokomotive als Seifenkiste.“ In jeder Kiste stecke viel Herzblut – deshalb könne man auch kaum sagen, welches Modell bisher das schönste war, da ist sich das Rennteam einig.

Das Seifenkistenrennen ist eine wiederbelebte Tradition

Das Seifenkistenrennen hat in Niederstadtfeld Tradition. Bereits in den 1960er- und 70er-Jahren wurde es veranstaltet. Vor vier Jahren hat die Feuerwehr die Gaudi wieder ins Leben gerufen und seitdem ist es nun wieder ein fester Bestandteil des Dorflebens – mit einem riesigen Erfolg. Rund 30 Teilnehmer haben sich bis jetzt schon angemeldet. Und die Gemeinde erwartet am 23. und 24. August Hunderte von Besuchern, die die Fahrer anfeuern und beim Dorffest gemeinsam feiern.

„Der Spaß steht bei allem im Vordergrund“, betont Wehrführer Sascha Lehmann von der Freiwilligen Feuerwehr, die das Rennen organisiert. Aber: Die Zeitmessung erfolgt professionell – denn am Ende entscheiden oft Zehntelsekunden über Sieg oder Niederlage.

Spätestens am Donnerstag vor dem Event verwandelt sich die Straße „Zum Flürchen“ zur Demonstrationsstrecke von rasanten Seifenkisten-Formel 1-Wagen. Da wünscht man den Teilnehmern am besten „Hals- und Beinbruch“!

Programm für das Seifenkistenrennen

Das Dorffest mit Seifenkistenrennen findet am 23. und 24. August statt.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem freien Training, anschließend ist Streckenparty mit Live-Musik mit Sound´n Smoke.

Am Sonntag starten nach Frühschoppen und technischer Abnahme der Junior-Cup um 13 Uhr und der RheinAhrEifel-Cup um 14 Uhr. Um 18 Uhr findet die Siegerehrung statt.