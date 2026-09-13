Jubiläum in Cochems Stadtteil Sehler Quetschefest zeigt, was ein Obst alles kann Thomas Esser 13.09.2026, 18:00 Uhr

i Cochems Stadtteil Sehl feierte am Wochenende sein 60. Quetschefest. Thomas Esser

Kein Sehl ohne „Quetsch“, keine „Quetsch“ ohne Fest: Beim Sehler Quetschefest konnten sich Gäste einmal mehr davon überzeugen lassen, wie vielseitig eine Frucht sein kann.

Ob als Kuchen, Likör oder hochprozentig gebrannte Gaumenfreude: die „Sehler Quetsch“ ist seit vielen Jahrzehnten in aller Munde. Das dem Steinobst zu Ehren 1966 aus der Taufe gehobene Fest, konnte übers Wochenende seine 60. Auflage feiern.Sechs krachende Böllerschüsse vom Moselufer sowie ein weiterer aus einer Vorderlader-Pistole der Bürgerwehr, abgegeben von „Quetsche-Magister” Michael Brand, läuteten das Fest in dem dörflichen ...







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