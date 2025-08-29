Eines der größten Wohnbauprojekte der Kreisstadt soll zwischen der Pension Haus Mosella und dem Weinhaus Klasen im Cochemer Stadtteil Sehl realisiert werden. Das ehemalige Blumencenter Schömen, das zurzeit noch an das Haus Mosella grenzt, soll zugunsten des Neubaus abgerissen werden. Die so entstandene Baulücke von rund 60 Metern soll laut Planungsunterlagen ohne Abstand zu den bestehenden Häusern mit einem Mehrparteienhaus geschlossen werden. Insgesamt sollen hier 41 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. Rückseitig zu der Straße Im Brühl sind zusätzlich 27 Wohneinheiten für Senioren geplant. Für die Realisierung des Bauprojekts bedarf es allerdings einer Änderung des derzeitigen Bebauungsplans. Der Stadtrat hat die Zustimmung dazu in seiner letzten Sitzung noch nicht gegeben - auch weil es Kritik vonseiten der Anwohner gibt.

Wohnprojekt war schon Thema im alten Stadtrat

Schon der alte Stadtrat hatte sich mit dem Bauprojekt beschäftigt. Warum es trotzdem bei der jüngsten Sitzung keine Abstimmung gab, mag daran liegen, dass sich die Planung verändert hat. „Damals war nur von 41 Wohnungen im vorderen Bereich die Rede, nicht aber von der rückseitigen Bebauung“, weiß Anwohner Thomas Höhn.

i Der Parkplatz vor dem ehemaligen Dänischen Bettenlager soll überbaut werden. Ulrike Platten-Wirtz

Das Bauprojekt stößt bei etlichen Sehler Bürgern auf Widerstand. Dass man mit der Veröffentlichung der Planungsunterlagen so lange hinter dem Berg gehalten hat, lautet einer der Kritikpunkte. Überdimensioniert, unverhältnismäßig und dem ländlichen Charakter der kleinen Kreisstadt nicht angemessen, heißt es weiter. „Jetzt sollen wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, moniert Heiko Laux, Betreiber des Alten Winzerhauses. Bisher, so Laux weiter, ist das größte Wohnhaus das Ternes-Haus mit 54 Wohneinheiten. Vom Wohnungsangebot würde der Neubau, der aus zwei Bauteilen besteht, die über eine Tiefgarage verbunden sind, das mit insgesamt 68 Wohnungen noch überschreiten.

„Wir haben ja nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass hier gebaut wird, aber es sollte ortsverträglich und im Interesse der Anwohner sein.“

Anwohner Thomas Kuchenbuch

So viele Menschen auf der Fläche unterzubringen, halten die Anwohner aber für bedenklich. „Der Bau passt weder optisch noch sozial ins Ortsbild“, betont Höhn. Weiterhin wird eine zusätzliche Verkehrsbelastung befürchtet. „Die meisten der ausgewiesenen Parkmöglichkeiten befinden sich laut Planungsunterlagen in einer Tiefgarage, die ausschließlich über die Bundesstraße zugänglich ist. Wenn die Autos da ein- und ausfahren, führt das vor allem während der Saison zu Verkehrschaos“, befürchtet Elisabeth Klasen. Am meisten enttäuscht die Anwohner aber die Tatsache, dass man die Bürger nicht frühzeitig über die Pläne informiert und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ihre Bedenken zu äußern. Sie haben sich vom Stadtrat mehr Transparenz und Bürgernähe versprochen. „Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen“, bemerkt Anwohner Thomas Kuchenbuch.

Die Anwohner wollen dennoch den Stadtrat davon überzeugen, dem Projekt, so wie es die derzeitige Planung vorsieht, nicht zuzustimmen. „Wir haben ja nicht grundsätzlich etwas dagegen, dass hier gebaut wird, aber es sollte ortsverträglich und im Interesse der Anwohner sein“, sagt Kuchenbuch weiter.