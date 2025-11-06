Sebastian Toth möchte Postfiliale zum Treffpunkt machen

Seit 1. November hat die Postfiliale in der Cochemer Ravenéstraße geschlossen. Doch Postkunden können sich freuen: Schon am Freitag wird Neueröffnung in der Brückenstraße gefeiert. Das hat der neue Betreiber mit dem Laden vor.
Lesezeit 3 Minuten
Die ersten Postkunden stehen schon vor der Tür, obwohl die neue Filiale im ehemaligen Schuhmaxx in Cochem noch gar nicht eröffnet ist. „Ein nahtloser Übergang war leider nicht machbar“, bedauert Sebastian Toth, der neue Betreiber. Zum 1. November hat die alte Filiale in der Ravenéstraße ihre Pforten geschlossen.