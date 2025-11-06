Neueröffnung in Cochem Sebastian Toth möchte Postfiliale zum Treffpunkt machen 06.11.2025, 06:30 Uhr

i Sebastian Toth heißt der neue Betreiber der Postfiliale, die von der Ravenéstraße in die Brückenstraße umzieht. Der 24-Jährige will mehr als nur Pakete annehmen. Ulrike Platten-Wirtz

Seit 1. November hat die Postfiliale in der Cochemer Ravenéstraße geschlossen. Doch Postkunden können sich freuen: Schon am Freitag wird Neueröffnung in der Brückenstraße gefeiert. Das hat der neue Betreiber mit dem Laden vor.

Die ersten Postkunden stehen schon vor der Tür, obwohl die neue Filiale im ehemaligen Schuhmaxx in Cochem noch gar nicht eröffnet ist. „Ein nahtloser Übergang war leider nicht machbar“, bedauert Sebastian Toth, der neue Betreiber. Zum 1. November hat die alte Filiale in der Ravenéstraße ihre Pforten geschlossen.







