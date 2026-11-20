Ordensjubiläum an der Mosel Schwester Felicitas’ Herz ist und bleibt in Cochem Ulrike Platten-Wirtz 20.11.2026, 14:16 Uhr

i Zum Ordensjubiläum ist Sr. Felicitas (Zweite von links) von Berlin angereist. „Mein Herz ist in Cochem und bleibt da“, sagt sie. Die Feier haben (von links) Helga Weißkopf, Siggi Schmitz und Marco Steuer für sie ausgerichtet. Ulrike Platten-Wirtz

13 Jahre lang war Schwester Felicitas die gute Seele vom Seniorenheim St. Hedwig in Cochem. Sie hat nicht nur die Stadt ins Herz geschlossen, sondern viele Freundschaften geknüpft. Ihre 50-jährige Profess hat sie deshalb an der Mosel gefeiert.

Ihr 50-jähriges Ordensjubiläum wollte Schwester Felicitas da feiern, wo ihr Herz zu Hause ist. Aus Berlin ist sie deshalb in dieser Woche nach Cochem gekommen, wo sie 13 Jahre lang als Altenheimseelsorgerin im Seniorenheim St. Hedwig auf dem Klosterberg tätig war.







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