13 Jahre lang war Schwester Felicitas die gute Seele vom Seniorenheim St. Hedwig in Cochem. Sie hat nicht nur die Stadt ins Herz geschlossen, sondern viele Freundschaften geknüpft. Ihre 50-jährige Profess hat sie deshalb an der Mosel gefeiert.
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Ihr 50-jähriges Ordensjubiläum wollte Schwester Felicitas da feiern, wo ihr Herz zu Hause ist. Aus Berlin ist sie deshalb in dieser Woche nach Cochem gekommen, wo sie 13 Jahre lang als Altenheimseelsorgerin im Seniorenheim St. Hedwig auf dem Klosterberg tätig war.