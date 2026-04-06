Auto und Motorrad involviert Schwerer Unfall: L 98 bei Düngenheim gesperrt 06.04.2026, 17:01 Uhr

i Ein Polizeiwagen vor der Inspektion in Cochem. Zu einem schweren Unfall kam es am Ostermontag zwischen Kaisersesch und Monreal. Kevin Rühle

Die L 98 ist zwischen Kaisersesch und Monreal derzeit gesperrt. Grund ist ein schwerer Unfall.

Auf der Landesstraße (L) 98 zwischen Kaisersesch und Monreal kam es auf Höhe der Einmündung zur L99 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden Pkw. Das teilt die Polizeiinspektion Cochem mit.In der Erstmeldung heißt es, die L98 ist in diesem Abschnitt aktuell aufgrund der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.







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