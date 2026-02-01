Feuer durch PV-Anlage? Schwelbrand macht Haus in Ulmen unbewohnbar Thomas Brost 01.02.2026, 12:00 Uhr

i Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung bei einem Hausbrand in der Stadt Ulmen. Thomas Kerpen

Ein Schwelbrand hat in der Stadt Ulmen gravierende Folgen: Ein Haus wurde dadurch unbewohnbar, die Bewohner musste sich in ärztliche Obhut begeben. Möglicherweise war eine PV-Anlage ursächlich für einen Kabelbrand.

Ein Hausbrand in der Stadt Ulmen am späten Freitagabend wirft einige Fragen auf. Bei dem Brand war das Haus in der Bahnhofstraße unbewohnbar geworden. Die beiden Hausbewohner verließen das Haus rechtzeitig, mussten sich jedoch mit Rauchvergiftungserscheinungen in ärztliche Behandlung begeben.







Artikel teilen

Artikel teilen