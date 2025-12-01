Schweigen ist bei Hass und Hetze keine Option

Auf Einladung der Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“ sprechen zwei Experten in Blankenrath über das sogenannte Neutralitätsgebot. „Schweigen ist nicht neutral“, betonen sie.
Das Neutralitätsgebot ist ein Begriff, der es in sich hat. Er wird von rechten Gruppierungen häufig genutzt, um demokratische Akteure zu verunglimpfen – in der Kommunalpolitik, in Vereinen und Schulen. Darüber haben Nicola Rosendahl und Markus Pflüger von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Blankenrath gesprochen – auf Einladung der Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“.