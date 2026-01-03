Beispiellose Spendenaktion Schwangere stirbt und hinterlässt Vater mit Frühchen Christian Moeris 03.01.2026, 11:00 Uhr

i Die kleine neugeborene Jody kämpft sich als Frühchen ins Leben. Privatarchiv Johano Hoffmann

Ein Schicksalsschlag schockiert die Region Wittlich: Eine Schwangere stirbt plötzlich, doch ihr Frühchen überlebt. Der 36-jährige Vater trägt nun für Pferdehof und Tochter allein die Verantwortung.

Es ist eine unglaubliche Tragödie, die einen Reiterhof in Wittlich erschüttert und nun rund um Weihnachten und den Jahreswechsel viele Menschen in Wittlich, der Region und darüber hinaus bewegt hat.Jaqueline (36) und Johano (36) Hoffmann waren seit 18 Jahren ein Paar und ein eingespieltes Team – sowohl privat als auch beruflich.







