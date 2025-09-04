Acht Jahre sind vergangen, seitdem die Wasserzufuhr zum Schwanenweiher in Bad Bertrich abgetrennt wurde. Grund dafür ist nach wie vor der marode Mühlengraben. Doch warum schreitet die Sanierung seit Jahren nicht voran?

Nach all den Jahren ohne Wasserzufuhr ist der Schwanenweiher in Bad Bertrich durch Algen grün verfärbt. Schon seit 2017 steht das Gewässer in dem kleinen Kurort still. Grund dafür ist der marode Zustand des Mühlengrabens, der dringend einer Sanierung bedarf.

Der Schwanenweiher wurde zuvor über den Mühlengraben, einen Abzweig des Ueßbaches, mit Frischwasser versorgt. Der gemauerte Kanal verläuft unter den Häusern des Ortes vom Brückenweg zur Kurfürstenstraße hin. Nachdem hier in der Vergangenheit die Keller der Anwohner mit Wasser vollgelaufen waren, wurden 2017 die Schleusen am Ueßbach geschlossen. Seitdem läuft durch den maroden Mühlengraben kein Wasser mehr und somit auch nicht in den Schwanenweiher.

Damals plante die Gemeindeverwaltung noch, den Weiher um 50 Prozent zu verkleinern und eine Parkanlage mit neuem Bachlauf rund um den Schwanenweiher zu gestalten. Auch ein neuer Wasserspielplatz sollte im Rahmen der Neugestaltung errichtet werden.

Bewilligung des Förderantrages steht noch aus

Mittlerweile sind acht Jahre vergangen, und der Mühlengraben wurde immer noch nicht saniert. Bevor Bad Bertrich dieses Problem endlich angehen kann, muss noch ein Förderantrag bewilligt werden. In diesem geht es um die Instandsetzung des maroden Kanals, in dem der Mühlengraben vor der Offenlegung im landschaftstherapeutischen Park verläuft. Auch der geplante Wasserspielplatz spielt bei dem Förderantrag eine Rolle.

Ortsbürgermeister Christian Arnold berichtet, dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord den Antrag schon seit zwei Jahre bearbeitet. Der Zeitpunkt der Entscheidung ist ungewiss. Aufgrund dessen erklärt Arnold: „Wann die Sanierung erfolgt, kann ich leider nicht sagen.“

i Mittlerweile hat sich auf dem Weiher ein grüner Algenteppich gebildet. Nina Legler

Die SGD Nord erklärt auf Anfrage, dass sie die geplanten Maßnahmen von Bad Bertrich gemeinsam mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) abstimmen müsse. Der ursprüngliche Förderantrag bekam bereits im Juli 2024 die Zustimmung.

Offen war jedoch noch ein Aktualisierungsantrag, für den unter anderem auch die Stellungnahme der Kommunalaufsicht neu angefordert werden musste. Die SGD-Pressestelle teilt mit: „Der Antrag wurde von der SGD Nord fachlich geprüft und Mitte August ans MKUEM weitergeleitet.“ Dort wird der Aktualisierungsantrag nun bearbeitet.

Die zuvor angedachte Verkleinerung der Wasserfläche des Schwanenweihers ist laut Arnold nicht mehr geplant. Und auch die Neugestaltung liegt bis zur Bewilligung des Förderantrages und der Sanierung des Mühlengrabens erst einmal still.

Die geschätzten Kosten für die geplanten Arbeiten liegen aktuell bei rund 800.000 Euro. Bislang bestehen für die Umbauarbeiten auch noch die Fördermittel des Programms Aktion Plus vom Land Rheinland-Pfalz. Arnold fasst zusammen: „Ohne eine Förderung könnte die Ortsgemeinde das Projekt nicht stemmen.“ Bis die Wasserzufuhr zum Schwanenweiher wieder funktioniert, könnte also noch etwas Zeit verstreichen.