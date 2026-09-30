VG Ulmen gibt grünes Licht Schulzentrum Lutzerath erhält PV-Anlage Dieter Junker 30.09.2026, 12:30 Uhr

i Im Lutzerather Schulzentrum sind die Grundschule und Teile der Realschule plus Vulkaneifel zu Hause. Auf dem Dach des Gebäudes soll nun eine PV-Anlage installiert werden. David Ditzer/Archiv

Kostensenkung und Klimaschutz – diese beiden Ziele will die Verbandsgemeinde Ulmen nun mit einer PV-Anlage auf dem Dach des Lutzeratzher Schulzentrums verbinden. Welche Vorteile sich die VG davon erhofft.

Das Schulzentrum in Lutzerath erhält auf seinen Dächern eine Photovoltaik-Anlage. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Verbandsgemeinderat Ulmen in seiner jüngsten Sitzung. Rund 113.000 Euro soll hierfür investiert werden.Eine solche Anlage ist von der Verbandsgemeinde Ulmen schon länger geplant, da dadurch in Kombination mit einem ausreichend großen Speicher eine Stromkostensenkung und zudem ein Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden ...







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