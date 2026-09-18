Klimaanpassung in Cochem-Zell Schulen werden für Hitzetage besser isoliert Dieter Junker 18.09.2026, 12:00 Uhr

i Dieser Sommer war heiß. In einigen Klassenzimmern wurden Ventilatoren aufgestellt, um es für die Schüler erträglicher zu machen. Im Kreis Cochem-Zell steht nun die bessere Gebäudeisolierung an Schulen ganz oben auf der Agenda. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Der Kreis Cochem-Zell setzt sein Klimaanpassungskonzept um. Ganz oben steht die bessere Gebäudeisolierung an Schulen. Insgesamt 17 Maßnahmen wurden priorisiert, dafür soll eine geförderte Personalstelle bis 2029 sorgen.

Bereits im Juni hat der Kreistag ein Klimaanpassungsgesetz für den Kreis Cochem-Zell beschlossen, mit dem der Kreis auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren und Vorsorge-Maßnahmen treffen will. 17 Maßnahmen sind in dem Konzept aufgeführt, nun wurde die Priorität der einzelnen Vorhaben festgelegt.







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