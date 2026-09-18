Der Kreis Cochem-Zell setzt sein Klimaanpassungskonzept um. Ganz oben steht die bessere Gebäudeisolierung an Schulen. Insgesamt 17 Maßnahmen wurden priorisiert, dafür soll eine geförderte Personalstelle bis 2029 sorgen.
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Bereits im Juni hat der Kreistag ein Klimaanpassungsgesetz für den Kreis Cochem-Zell beschlossen, mit dem der Kreis auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren und Vorsorge-Maßnahmen treffen will. 17 Maßnahmen sind in dem Konzept aufgeführt, nun wurde die Priorität der einzelnen Vorhaben festgelegt.