Aufführung in Üdersdorf Schulen bringen gemeinsam ein Musical auf die Bühne Brigitte Meier 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Das Musical erzählt von den Tieren des Waldes, die ihre Gefühle mit Musik ausdrücken. Brigitte Meier

180 Schüler der Grundschulen Dockweiler, Mehren und Üdersdorf sowie die Jugendlichen der Förderschule St. Martin Düngenheim haben gemeinsam ein Musical einstudiert. Die Aufführung von „Eule findet den Beat mit Gefühl“ begeistert das Publikum.

Um Gefühle und darum, dass sie berechtigt sind und ausgedrückt werden dürfen, vor allem mit der passenden Musik, geht es in dem Schülermusical „Eule findet den Beat mit Gefühl“. Mit einer gemeinsamen Aufführung dieses musikalischen Stücks begeisterten 180 Schüler und Schülerinnen der Grundschulen Dockweiler, Mehren und Üdersdorf sowie Jugendliche der Förderschule St.







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