Meinung zur AfD Schule darf nicht neutral sein 22.11.2025, 06:00 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Haltung statt Zurückhaltung: Das empfiehlt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Lehrkräften an Schulen, wenn es um die AfD geht. Richtig, kommentiert Birgit Pielen, denn zum Bildungsauftrag gehöre, Verfassungsfeinde zu benennen.

Wie soll man mit verfassungsfeindlichen Parteien im Unterricht umgehen? Diese Frage treibt viele Lehrkräfte um, denn in der Bildung gilt das Gebot der parteipolitischen Neutralität. Auf dieses Neutralitätsgebot verweist die AfD gerne, um Druck auf Verantwortliche an Schulen auszuüben.







