Die Schulen im Kreis Cochem-Zell werden von mehr Schülern besucht – zumindest wenn man auf die absolute Zahl schaut. Wie es in den einzelnen Bildungseinrichtungen schaut, erkennt man Unterschiede.
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Die Schülerzahlen im Kreis sind weiterhin ansteigend. Wie die Kreisverwaltung in verschiedenen Ausschüssen des Kreistags mitgeteilt hat, besuchen im aktuellen Schuljahr insgesamt 6633 Schülerinnen und Schüler die Schulen im Kreis Cochem-Zell. Das sind 84 mehr als im vergangenen Schuljahr.