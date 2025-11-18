ÖPNV-Debatte im Kreistag Schülerbeförderung in Cochem-Zell ist der Kostentreiber Dieter Junker 18.11.2025, 15:59 Uhr

i Im Dezember 2023 wurde der ÖPNV im Kreis Cochem-Zell umgestellt. Nun wurden die Zahlen fürs Jahr 2024 im Kreistag vorgestellt. Annika Wilhelm

Erstmals liegen jetzt Zahlen für ein komplettes Jahr (2024) vor, die zeigen, wie das neue Linienbündel und die Anpassungen im ÖPNV im Landkreis Cochem-Zell ankommen. So reagieren die Landrätin und die Fraktionen im Kreistag darauf.

Die Schülerbeförderung ist der große Kostentreiber für den ÖPNV im Kreis Cochem-Zell. Das verdeutlichen die Zahlen, die der VRM aktuell im Kreistag vorgelegt hat. Dabei fällt auf: Ohne den öffentlichen Personennahverkehr, den alle Fahrgäste nutzen können, würde das Defizit im Kreishaushalt um fast 2 Millionen Euro höher ausfallen.







