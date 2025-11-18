Schülerbeförderung in Cochem-Zell ist der Kostentreiber

Erstmals liegen jetzt Zahlen für ein komplettes Jahr (2024) vor, die zeigen, wie das neue Linienbündel und die Anpassungen im ÖPNV im Landkreis Cochem-Zell ankommen. So reagieren die Landrätin und die Fraktionen im Kreistag darauf.
Die Schülerbeförderung ist der große Kostentreiber für den ÖPNV im Kreis Cochem-Zell. Das verdeutlichen die Zahlen, die der VRM aktuell im Kreistag vorgelegt hat. Dabei fällt auf: Ohne den öffentlichen Personennahverkehr, den alle Fahrgäste nutzen können, würde das Defizit im Kreishaushalt um fast 2 Millionen Euro höher ausfallen.