Busse auf Cochem-Zells Straßen Schülerbeförderung bleibt Kostentreiber im Nahverkehr Dieter Junker 16.02.2026, 06:00 Uhr

i Dass der öffentliche Nahverkehr tief Löcher in die Kasse des Kreises Cochem-Zell reißt, liegt nach Angaben der Verwaltung maßgeblich an der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung. Kevin Rühle

Schon mehrfach war der öffentliche Nahverkehr in Cochem-Zell ein Gegenstand heftiger Diskussionen: Zu überdimensioniert und teuer sei das Ganze. In diese Kerbe schlägt nun abermals eine Online-Petiton. Anonym. Der Kreis reagiert deutlich.

Seit Jahren sorgt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für Diskussionen im Kreis. Eine anonyme Online-Petition fordert nun vom Kreis Cochem-Zell mehr Transparenz beim ÖPNV und fragt nach den Kosten für verpflichtende und freiwillige Angebote sowie genauen Zahlen für die vergangenen Jahre und Details zu der Schülerbeförderung.







